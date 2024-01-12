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FIFA'dan Türk kulüplerine transfer yasağı: Listede 24 kulüp var

Son dakika haberi! FIFA, Türkiye'den 24 takıma transfer yasağı getirildiğini açıkladı. FIFA'nın paylaştığı listede Türk kulüpleri ilk sırada yer alırken Trendyol Süper Lig’den 7 takım bulunuyor.

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Giriş Tarihi 12 Ocak 2024, 19:13 Güncelleme 12 Ocak 2024, 19:18
FIFA’dan Türk kulüplerine transfer yasağı: Listede 24 kulüp var

FIFA,transfer yasağı alan kulüplerin listesini yayınladı.

🔴 FIFA'dan Türk kulüplerine şok! 24 takıma transfer yasağı! ❌

Yayınlanan listede hem ulusal hem de uluslararası transfer yasaklarına da yer verildi.

FIFA, futbolcuları ve kulüpleri bilgilendirmek istediğini açıkladı.

TÜRK KULÜPLERİ İLK SIRADA

FIFA'dan transfer yasağı alan kulüplerin arasında pek çok Türk kulübü yer alıyor. FIFA'nın paylaştığı listede en fazla transfer yasağı alan kulüpler sıralamasında Türk kulüplerinin açık ara birinci sırada yer alması da dikkat çekti.

İşte listede yer alan Türk kulüpleri:

Adana Demirspor, Adanaspor, Akhisarspor, Alanyaspor, Alg Spor, Altay, Ankaragücü, Antalyaspor, Bursaspor, Denizlispor, Elazığspor, Erzurumspor, Gaziantepspor, Giresunspor, Hatayspor, Kardemir Karabükspor, Kayseri Erciyesspor, Kayserispor, Manisaspor, Mersin Talimyurdu Spor Kulübü, Samsunspor, Tuzlaspor, Ümraniyespor, Yeni Malatyaspor.

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