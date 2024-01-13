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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay A Spor'da konuştu

A Spor’un konuğu olan Rıza Çalımbay, “Beşiktaş’a kırgın değilim. Ama teknik direktörlere sabredilmeli . Bazıları sabredemiyor. Yoksa bizden de çok iyi bir Fatih Terim çıkar” diye konuştu.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 13 Ocak 2024 Güncelleme 13 Ocak 2024, 07:02
Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay A Spor’da konuştu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Rıza Çalımbay, A Spor'da soruları yanıtladı.

Ligin şampiyonluk favorisinin F.Bahçe olduğunu söyleyen Çalımbay, "Beşiktaş'a dargın değilim. Beşiktaşlıyım diye oraya gittim. 'İhtiyacımız var' dediler, taşın altına elimi koydum. Futbolcuma, taraftara teşekkür ettim. Tabii ki bazı arkadaşlara teşekkür etmedim" dedi. Teknik direktörlere sabredilmesi gerektiğinin altını çizen Çalımbay, "Fatih Terim döneminde Galatasaray, Fenerbahçe'ye 4-0 ile kaybetti ama şampiyon oldular. Faruk Süren, 'Terim görevde kalacak' dedi. 4 sene üst üste şampiyonluk geldi. Avrupa'da kupa kazandılar. Bazıları sabredemiyor. Yoksa bizden de çok iyi bir Fatih Terim çıkar" ifadelerini kullandı.

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