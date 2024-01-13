İsmail Kartal Jorge Jesus’u geride bıraktı! Gol rekoru peşinde

Süper Lig'in ilk yarısı geçtiğimiz hafta içi sona erdi. Ligde ilk yarı geride kalırken Fenerbahçe 50 puanla zirvede yer aldı ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde devreyi tamamladı.
Süper Lig'in ilk yarısı geçtiğimiz hafta içi sona erdi. Ligde ilk yarı geride kalırken Fenerbahçe 50 puanla zirvede yer aldı ve en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde devreyi tamamladı.
SADECE 1 DEFA YENİLDİ
Süper Lig'in ilk yarısında İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe sadece Trabzonspor'a mağlup oldu. Ligde 50 puan toplayan sarı lacivertli ekip 56 gol attı.
Deplasmanda 25 puan toplayan Fenerbahçe, bu alanda da ligin zirvesinde yer aldı ve deplasmanlarda hiç mağlubiyet yüzü görmedi.
İSMAİL KARTAL JORGE JESUS'A FARK ATTI
2022-2023 sezonunu Jorge Jesus ile 2. sırada kapatan Fenerbahçe, Portekizli teknik adamla yıl sonunda vedalaşmıştı. Yeni sezona ise İsmail Kartal ile başlama kararı alan Fenerbahçe yönetimi, bu tercihinde şimdilik haklı çıkmışa benziyor.
Geçtiğimiz sezonunun ilk yarısı bittiğinde Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe ligin ilk yarısında 38 puan toplayarak 2,11 puan ortalaması yakalamış ve lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kalmıştı. Bu sezon ise sarı lacivertli ekip ligin ilk yarısında topladığı 50 puan ile 2,63 puan ortalaması yakaladı.
BÜTÜN İSTATİSTİKLERDE FARK ATTI
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon yakaladığı tüm istatisklerde Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'yi geride bıraktı.
Kartal yönetiminde 2,95 gol ortalaması yakalayan sarı lacivertliler de geçtiğimiz sezon bu rakam 2,25'di. Maç başına 4,52 büyük gol fırsatı yakalayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl bu oran ise 2,80'di.
Bu yıl 589 kez rakip yer alan topla buluşan Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, geçtiğimiz yılın çok önünde. Geçen sezon bu sayı 479'da kalmıştı.
GOL REKORU KIRILABİLİR
Süper Lig'de bir sezonda en fazla atılan golü 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe atmıştı. Sarı lacivertli ekip o sezon rakip ağlara 103 gol bırakmıştı. O sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Kartal, bu seferde teknik direktör olarak bu rekoru kırmanın peşinde. Sarı lacivertli ekip benzer performansı ligin ikinci yarısında da sürdürse 103 gollük kendine ait olan rekoru kırabilir.
Sarı lacivertli ekip 103 gol attığı 1988-1989 sezonunda Süper Lig'i 93 puanla şampiyon bitirmişti. O sezon sarı lacivertli ligde sadece 1 kez mağlup olmuştu.