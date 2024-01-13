İsmail Kartal Jorge Jesus’u geride bıraktı! Gol rekoru peşinde

Bu yıl 589 kez rakip yer alan topla buluşan Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, geçtiğimiz yılın çok önünde. Geçen sezon bu sayı 479'da kalmıştı.

Kartal yönetiminde 2,95 gol ortalaması yakalayan sarı lacivertliler de geçtiğimiz sezon bu rakam 2,25'di. Maç başına 4,52 büyük gol fırsatı yakalayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz yıl bu oran ise 2,80'di.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon yakaladığı tüm istatisklerde Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe'yi geride bıraktı.







GOL REKORU KIRILABİLİR

Süper Lig'de bir sezonda en fazla atılan golü 1988-1989 sezonunda Fenerbahçe atmıştı. Sarı lacivertli ekip o sezon rakip ağlara 103 gol bırakmıştı. O sezon Fenerbahçe'nin kadrosunda yer alan Kartal, bu seferde teknik direktör olarak bu rekoru kırmanın peşinde. Sarı lacivertli ekip benzer performansı ligin ikinci yarısında da sürdürse 103 gollük kendine ait olan rekoru kırabilir.

Sarı lacivertli ekip 103 gol attığı 1988-1989 sezonunda Süper Lig'i 93 puanla şampiyon bitirmişti. O sezon sarı lacivertli ligde sadece 1 kez mağlup olmuştu.