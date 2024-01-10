Yine yeniden! Berkan Galatasaray’a geri dönüyor

Alınan bilgilere göre Berkan'ın 18 Ocak'taki Ümraniyespor'la oynanacak Türkiye Kupası maçıyla da Sarıkırmızılı formayla yeniden sahada olacağı da gelen haberler arasında. İtalyan ekibinde 16 maça çıkan 841 dakika süre aldı ve herhangi bir skor katkısı yapamadı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN