Yine yeniden! Berkan Galatasaray’a geri dönüyor

Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a geri döneceği öğrenildi.
Galatasaray'ın sezon başında İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun Galatasaray'a geri döneceği öğrenildi.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, 25 yaşındaki oyuncunun kısa süre içerisinde takıma katılacağını duyurdu.
Alınan bilgilere göre Berkan'ın 18 Ocak'taki Ümraniyespor'la oynanacak Türkiye Kupası maçıyla da Sarıkırmızılı formayla yeniden sahada olacağı da gelen haberler arasında. İtalyan ekibinde 16 maça çıkan 841 dakika süre aldı ve herhangi bir skor katkısı yapamadı.