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Okan Buruk'tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11'de

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da gözler Sivasspor ile oynanacak maça çevrildi. Konyaspor maçını rahat kazanan Aslan, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. Teknik direktör Okan Buruk, bu doğrultuda ilk 11 konusunda sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 16:03 Güncelleme 10 Ocak 2024, 16:03
Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları oynanıyor...

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Galatasaray, Sivasspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük, görev yapacak.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Sivasspor karşılaşması öncesi rakip kadar hava koşulları da teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Maç saatinde kar yağışı beklenmiyor ama hava sıcaklığı sıfırın altında görünüyor.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Galatasaray'da, Afrika Uluslar Kupası'na giden Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech bu mücadelede forma giyemeyecek.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Torreira takıma dönecek.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Barış Alper'in yerine genç sol bek Kazımcan Karataş görev yapacak.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı ikilisi defansta devam edecek.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Konyaspor maçında sağ bek oynayan Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira ile orta sahada oynaması bekleniyor.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Forvette ise Halil Dervişoğlu-Zaha değişimi de söz konusu...

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Mertens, Zaha.

Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de
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