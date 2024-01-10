Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Sivasspor karşılaşması öncesi rakip kadar hava koşulları da teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Galatasaray'da, Afrika Uluslar Kupası'na giden Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech bu mücadelede forma giyemeyecek.

Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Torreira takıma dönecek.

Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak.