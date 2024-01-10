Okan Buruk’tan sürpriz karar! Sivasspor maçında o isim 11’de

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta müsabakaları oynanıyor...
Sivasspor karşılaşması öncesi rakip kadar hava koşulları da teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.
Maç saatinde kar yağışı beklenmiyor ama hava sıcaklığı sıfırın altında görünüyor.
Galatasaray'da, Afrika Uluslar Kupası'na giden Cedric Bakambu ve Hakim Ziyech bu mücadelede forma giyemeyecek.
Konyaspor maçında 8 eksikle mücadele eden sarı-kırmızılı ekipte, cezası biten Sacha Boey ve Torreira takıma dönecek.
Ancak bu kez de cezalı olan Barış Alper Yılmaz, Sivas'ta olmayacak.
Barış Alper'in yerine genç sol bek Kazımcan Karataş görev yapacak.
Victor Nelsson-Abdülkerim Bardakcı ikilisi defansta devam edecek.
Konyaspor maçında sağ bek oynayan Kaan Ayhan'ın Lucas Torreira ile orta sahada oynaması bekleniyor.
Forvette ise Halil Dervişoğlu-Zaha değişimi de söz konusu...
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Kaan, Kerem Aktürkoğlu, Tete, Mertens, Zaha.