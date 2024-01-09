Arda Güler Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Arda Güler sezon başında dünya devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Genç yıldız adayı sezon başı geçirdiği sakatlıktan sonra uzun süre sahalardan uzak kaldı. Milli futbolcumuz geçen hafta sonu oynanan İspanya Kral Kupası maçında ilk kez Real Madrid forması giymişti.

Arda Güler oynadığı bu maçta gösterdiğ performansla takdir topladı.

FORMA SATIŞI PATLADI

Defensa Central'ın haberine göre; cumartesi günü oynanan maçtan bu yana Real Madrid ürünlerinin satıldığı sanal mağazada Arda Güler'in formalarına yönelik taleplerde büyük bir artış olduğu yazıldı.

ARDA GÜLER FORMALARI BÜYÜK İLGİ GÖRMEYE BAŞLADI

Kısa sürede İspanyolların büyük sevgisini kazanan Arda Güler'in Real Madrid'e de saha dışında kazandırmaya başladığı aktarıldı. Aynı haberde, Arda Güler formalarının Türkiye'den de büyük bir talep gördüğü ve buradan da büyük satışların olduğu ifade edildi.

SÜPER KUPA'DA ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

Real Madrid, İspanya Süper Kupa Yarı Final maçında ezeli rakibi Atletico Madrid ile yarın karşı karşıya gelecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan yarı final karşılaşması, Suudi Arabistan'da oynanacak.

Dev derbi öncesi Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı. Carlo Ancelotti, Arda Güler'i de bu maçın kadrosuna aldı. Kral Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Arda Güler'in Atletico Madrid karşısında da süre alabileceği yazıldı.

İSPANYA'DA GÜNDEM ARDA GÜLER

Marca: "Arda Güler topla ve topsuz oyunda, bir sonraki pası tahmin etmede ve oyunu hızlandırma konusunda kalitesini konuşturdu. Arda en saf haliyle bir kalite."

AS: "Arda Güler saha içinde kendinden çok emindi. Gol atamadı ama Türk futbolcu onu daha çok görmek istememizi sağladı."

Mundo Deportivo: "Maçın ilk yarısında Real Madrid için en önemli isimlerden biriydi. Attığı 2 şutla kaleye en yakın isim oldu."

El Mundo: "Arda Güler, Real Madrid formasıyla ilk maçına çıktı. 18 yaşındaki futbolcu transfer baskısının olduğu bir dönemde yeteneklerini gösterdi."

''KAMPI ZİYARET ETTİ''

Oynadığı dönemde dünyanın en iyi sol beki olarak gösterilen ve 15 sezonda kazandığı kupalarla Real Madrid tarihe geçen Marcelo, eski takımını ziyaret etti. Kariyerini Brezilya Ligi ekiplerinden Fluminense'de sürdüren tecrübeli oyuncu, İspanya Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek olan Real Madrid'in Valdebebas Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanı ziyaret etti.

ARDA İLE SOHBET ETTİ

Teknik direktör Carlo Ancelotti ile selamlaşan ve eski takım arkadaşlarıyla hasret gideren Marcelo, takıma kendisi ayrıldıktan sonra katılan milli futbolcumuz Arda Güler'le de bir süre sohbet etti.

Öte yandan, Marcelo'nun ziyaretiyle ilgili Defensa Central'de yer alan haberde; Real Madrid efsanesinin Arda Güler'le gerçekleştirdiği sohbette genç yıldıza, "Çok başarılı olacak ve ortalığı sallayacaksın" dediği ileri sürüldü.