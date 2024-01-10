Transfer sezonun başlamasına saatler kala Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekip dünyaca ünlü İtalyan stoper Bonucci ile anlaşma sağladı.

UNİON BERLİN'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

Sezon başında efsanesi olduğu Juventus'tan Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan yıldız isim Almanya'da istediğini bulamadı. Devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen Bonucci ile görüşen Fenerbahçe İtalyan yıldız ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Bonucci ile anlaşan Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Bonucci Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.