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Fenerbahçe'nin yeni transferi Bonucci İstanbul'da

Transfer sezonun başlamasına saatler kala Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı lacivertli ekip anlaşma sağladığı dünyaca ünlü yıldız Bonucci'yi İstanbul'a getirdi.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 18:03 Güncelleme 10 Ocak 2024, 18:54
Fenerbahçe’nin yeni transferi Bonucci İstanbul’da

Transfer sezonun başlamasına saatler kala Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertli ekip dünyaca ünlü İtalyan stoper Bonucci ile anlaşma sağladı.

UNİON BERLİN'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI
Sezon başında efsanesi olduğu Juventus'tan Alman ekibi Union Berlin'e transfer olan yıldız isim Almanya'da istediğini bulamadı. Devre arasında takımdan ayrılması gündeme gelen Bonucci ile görüşen Fenerbahçe İtalyan yıldız ile anlaşma sağladı.

İSTANBUL'A GELDİ
Bonucci ile anlaşan Fenerbahçe oyuncuyu İstanbul'a getirdi. Bonucci Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi.

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