Fenerbahçe Bonucci transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler stoper takviyesine öncelik verirken dünyaca ünlü yıldız Leonardo Bonucci ile anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe transferi resmen duyururken, uçaktan fotoğraf da geldi.

Kanarya'dan yapılan açıklama şöyle;

"Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını yürüten kulübümüz; savunma oyuncusu Leonardo Bonucci ile transfer görüşmelerine başlamıştır. İtalyan Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

İLK FOTOĞRAF GELDİ

Bonucci'yi taşıyan uçak Torino'dan havalanırken, yıldız isim menajeri ile birlikte fotoğraf paylaştı.

İşte ilk görüntü;

FENERBAHÇE'NİN İLK İTALYAN'I OLDU!



Transfer dönemine flaş bir ismi kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, Leonardo Bonucci hamlesiyle bir anda tüm dünyada gündem oldu. Bonucci aynı zamanda Fenerbahçe'de forma giyen ilk İtalyan futbolcu olacak.