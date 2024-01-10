Ancak Sarı-Kırmızılılar, bir yandan yabancı oyuncu arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan Rıdvan'ın ve İskoç kulübünün tekliflerini kabul etmesi durumunda, genç futbolcuyu hem ligde hem de Avrupa'da ilk 11'de oynatmayı hedefliyor.