Transfer sezonunun açılmasına kısa bir süre kala, Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile aynı puanda olan sarı kırmızılı ekip sol bek ve orta saha transferlerine ağırlık verdi.
Transfer sezonunun açılmasına kısa bir süre kala, Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile aynı puanda olan sarı kırmızılı ekip sol bek ve orta saha transferlerine ağırlık verdi.
Yabancı sınırı nedeniyle Galatasaray yerli isimlere yöneldi. İşte sarı kırmızılı ekibin transfer harekatının detayları...
BERKAN KUTLU DÖNÜYOR
Galatasaray, kiralık olarak Genoa'ya gönderdiği Berkan Kutlu'yu geri çağırdı. Galatasaray, Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı ve bu hamleyi gerçekleştirdi.
Okan Buruk'un özel isteği doğrultusunda yapılan bu hamle sonrası Berkan Kutlu'nun da büyük sevinç yaşadığı öğrenildi. Kısa süre içinde Türkiye'ye gelmesi beklenen Berkan Kutlu ara vermeden takımla birlikte antrenmanlara başlayacak.
ANGELİNO GİDİYOR RIDVAN YILMAZ GELİYOR
Sarı kırmızılı ekip sezon başında Leipzig'den Angelino'yu kiralamıştı. Ancak İspanyol sol bek beklentileri karşılayamadı. Devre arasında Angelino ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray, Rangers'ta beklediği süreyi alamayan Rıdvan Yılmaz'ı gündemine aldı.
Ancak Sarı-Kırmızılılar, bir yandan yabancı oyuncu arayışlarını sürdürürken, diğer taraftan Rıdvan'ın ve İskoç kulübünün tekliflerini kabul etmesi durumunda, genç futbolcuyu hem ligde hem de Avrupa'da ilk 11'de oynatmayı hedefliyor.
YUNUS AKGÜN DÖNEBİLİR
Ayrıca Galatasaray'ın sezon başında Leicester City'e kiraladığı Yunus Akgün içinde bir hamle yapacağı iddia edildi. Sarı kırmızılı ekip genç oyuncunun İngiliz ekibinde aldığı süreden memnun olmadığı ifade edildi. Bu durumdan dolayı Yunus Akgün de ligin ikinci yarısında tekrar Galatasaray formasını giyebilir.