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Galatasaray'da Davinson Sanchez bilmecesi! "Kim sakat" demişti Sivas'a da götürülmedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Davinson Sanchez bilmecesi yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçından bu yana sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez, takvim.com.tr'nin "Sakatlığın ne durumda?" sorusuna "Kim sakat?" yanıtını vermişti. Deneyimli stoper Sivasspor kafilesine de alınmadı. İşte detaylar...

Özel Haber Özel Haber takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 18:49 Güncelleme 10 Ocak 2024, 19:05
Galatasaray’da Davinson Sanchez bilmecesi! Kim sakat demişti Sivas’a da götürülmedi

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Davinson Sanchez bilmecesi yaşanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçından bu yana sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez, takvim.com.tr'nin "Sakatlığın ne durumda?" sorusuna "Kim sakat?" yanıtını vermişti.

Ardından "Sivasspor maçında oynayacak mısın?" sorusuna da "Okan hocaya sorun" şeklinde yanıt veren Davinson Sanchez, Sivas kafilesine sakatlığı gerekçesiyle alınmadı.

ÖZEL | takvim.com.tr'nin Sanchez'e sorduğu soru gündem oldu!

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