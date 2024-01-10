Galatasaray'da Davinson Sanchez bilmecesi! "Kim sakat" demişti Sivas'a da götürülmedi

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag maçından bu yana sakatlığından ötürü forma giyemeyen Davinson Sanchez, takvim.com.tr'nin "Sakatlığın ne durumda?" sorusuna "Kim sakat?" yanıtını vermişti.

Ardından "Sivasspor maçında oynayacak mısın?" sorusuna da "Okan hocaya sorun" şeklinde yanıt veren Davinson Sanchez, Sivas kafilesine sakatlığı gerekçesiyle alınmadı.