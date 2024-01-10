Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Fernando Santos’dan önemli açıklamalar: Sahaya ölmek için çıkmalıyız

Beşiktaş'ın Portekizli teknik direktörü Santos, "Çoğu şeyi biz idmanlarda değiştireceğiz. Her hocanın kendine ait mantalitesi var. Benim de öyle. Bunu uygulayacağım. Benim tek amacım kazanmak. Kaybettiğim zaman uyuyamam. Benim takımım her zaman kazanmak zorunda. Kazanmak çok önemli. Sahada her şeyimizi vermek zorundayız.

Bunu en kötü durumda bile yapmak zorundayız, savaşmak zorundayız. Sahaya ölmek için çıkmalıyız. Sistemler, taktikler, profesyonel durumlar önemli olan buraya geldiğimizde ruhu aşılamak" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, "İstanbul çok güzel bir şehir. İnanılmaz bir tarihi var. İnanılmaz bir tutku var burada. Portekiz'e de çok benziyor. Burası harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum.