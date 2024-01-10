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Beşiktaş Jonas Svensson transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden siyah beyazlılarda takımın başına Fernando Santos getirilmişti. Portekizli teknik adamın döneminde ilk transfer de yapıldı. Siyah beyazlılar Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 12:13 Güncelleme 10 Ocak 2024, 12:18
Beşiktaş Jonas Svensson transferini açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup eden siyah beyazlılarda takımın başına Fernando Santos getirilmişti.

Portekizli teknik adamın döneminde ilk transfer de yapıldı. Siyah beyazlılar Adana Demirspor ile yollarını ayıran Jonas Svensson'u kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;

Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında Norveçli defans oyuncusu Jonas Svensson ile sözleşme imzalamıştır.

Jonas Svensson'a Beşiktaş ailesine hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz.

Beşiktaş, Jonas Svensson'u kadrosuna kattığını açıkladı

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