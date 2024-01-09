Beşiktaş Çaykur Rizespor’u sahasında 4-0 mağlup etti! İşte maçta yaşananlar...





MAÇTAN ANLAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

4' Ceza sahası dışından şutunu çeken Rashica, köşeyi buldu ve takımını öne geçirdi.

28' Gaich boşta kalan topta çabuk davrandı ve golü buldu. Sonrasında Abdülkadir Bitigen, VAR kontrolüne çağrıldı. Gol öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.