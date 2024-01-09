Beşiktaş Çaykur Rizespor’u sahasında 4-0 mağlup etti! İşte maçta yaşananlar...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı.
MAÇTAN ANLAR
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.
4' Ceza sahası dışından şutunu çeken Rashica, köşeyi buldu ve takımını öne geçirdi.
28' Gaich boşta kalan topta çabuk davrandı ve golü buldu. Sonrasında Abdülkadir Bitigen, VAR kontrolüne çağrıldı. Gol öncesi ofsayt olduğu gerekçesiyle gol kararı iptal edildi.
34' İlhan Palut'un yardımcısı Osman Demir, itirazları sonrası kırmızı kart gördü.
45' Semih Kılıçsoy, ceza sahası dışından rakibini çalımladıktan sonra şutunu attı ve golü buldu. Genç oyuncu Semih, üst üste 3. maçında da ağları sarsmayı başardı.
47' Rashica'nın savunmadan dönen şutunda Semih Kılıçsoy topu önünde buldu. Topu sağa çeken Semih, maçtaki ikinci golünü kaydetti.
55' Ceza sahası dışından Jonjo Shelvey'nin şutundan top direkten döndü. Mert Günok'un müdahalesi sonrası direğe çarpan top oyun alanına döndü.
79' Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy'un pasında golü boş kaleye vurarak attı.
SEMİH GOL SAYISINI 5'E ÇIKARDI!
18 yaşındaki genç yıldız siyah beyazlı forma ile 5. golünü kaydetti.
FERNANDO SANTOS MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos, bugün uçakla Rize-Artvin Havalimanına geldi.
Portekizli teknik adam kara yolu ile maçın oynanacağı Çaykur Didi Stadı'na geçerek, karşılaşmayı tribünden izledi.