Beşiktaş’ta Fernando Santos için imza töreni

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Fernando Santos için imza töreni düzenleniyor. Bu toplantıyı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

"BURADA OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Beşiktaş'a karşı iki kez rakip oldum. Bir kere İstanbul'da ve diğeri Ankara'da! İstanbul'u çok seviyorum, ailem de çok seviyor. Burayı gelmekten dolayı çok memnunum. Başkanımız ile birlikte başarılar yakalamak istiyoruz. Kulübümüzün tarihi çok iyi.

''BEŞİKTAŞ'I DAHA İYİ BİR YERE GETİRECEĞİZ''

Türkiye harika bir ülke. Burada çok iyi işler yapmak ve başarılar kazanmak istiyorum. Birlik içerisinde çalışarak takım halinde sahada mücadele edebilmek önemli. Geçtiğimiz günlerde efsanevi başkan Süleyman Seba'yı andık. Kulübü ileriye taşımak istiyoruz. Kulübün efsanelerinden biri Samet Aybaba ile bir iki kere konuştuk. Takımı iyi bir yere getirmek istiyoruz, şuan durum iyi değil ama birlikte çalışarak Beşiktaş'ı daha iyi bir yere getireceğiz. Çalışacağız.

ASpor CANLI YAYIN