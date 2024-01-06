Arda Güler ile Ceballos arasında frikik tartışması! "Abi ben vurayım mı"

Öte yandan geçen yıl Fenerbahçe'nin Hatayspor'u konuk ettiği karşılaşmada genç oyuncu Arda Güler ile Serdar Dursun arasında "Sen mi vuracaksın abi?" diyaloğu tekrar akıllara geldi.

"SEN Mİ VURACAKSIN ABİ?"

Karşılaşmada kaleyi karşıdan gören bir noktadan frikik kazanan Fenerbahçe'de Arda Güler ile Serdar Dursun arasında ilginç bir diyalogu yaşanmıştı.

Topun başına Serdar ile birlikte gelen Arda, Serdar'a seslenerek "Sen mi vuracaksın abi?" diye sordu. Serdar Dursun'un kullandığı vuruş ise kalecide kalmıştı.