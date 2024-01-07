SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonsporlu Kourbelis Fatih Karagümrük'e kiralandı

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre bordo-mavililerin Yunan futbolcusu Kourbelis, sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ocak 2024, 15:09 Güncelleme 07 Ocak 2024, 15:09
Trabzonsporlu Kourbelis Fatih Karagümrük’e kiralandı

Trabzonspor'da beklenen ayrılık gerçekleşti. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre bordo-mavililerin Yunan futbolcusu Kourbelis, sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'e kiralandı.

DIMITRIOS KOURBELIS KİMDİR?

2 Kasım 1993 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Tripolis'te başladı. 1.81 cm boyundaki Kourbelis, orta sahada ön libero olarak görev yapıyor. Stoper ve merkez orta saha olarak da oynayabiliyor. Yunanistan Milli Takımı'nda da forma giyen Kourbelis, çıktığı 36 karşılaşmada 1 gole imzasını attı. 30 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar | İstanbul adayı belli oluyor
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum oldu! Uzmanlık alanı kentsel dönüşüm: İstanbul’a güvenli sağlıklı ve modern yaşam alanları kazandırdı
Fenerbahçe’nin İstanbulspor maçı 11’i belli oldu!
SON DAKİKA