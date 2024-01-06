Arda Güler ilk maçına çıktı Real Madrid-Arandina’yı 3-1 mağlup etti | İspanyol basını manşetlere taşıdı: Saf kalite!

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon Euro bonservis bedeliyle İspanyol ekibi Real Madrid'e transfer olan 18 yaşındaki oyuncu Arda Güler, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle henüz İspanya ekibinde süre bulamamıştı. Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlarına devam eden Arda Güler, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda 2'nci Lig ekibi Arandina karşısında ilk 11'de çıkarak ilk kez Real Madrid formasını giymiş oldu. Müsabakada 59 dakika oyunda kalan Arda, karşılaşmada etkili oyunuyla galibiyette büyük rol oynadı.

El Montecillo'da oynanan karşılaşmayı Julian Villasenor yönetti. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Arandina; Alvarez - Ochoa, Marquez, Pesca, Atomo, Santa, Vitolo, Zazu, Haji, Sualdea ve Ayoub 11'iyle çıktı. Konuk ekip Real Madrid ise; Kepa - Tobias, Carillo, Nacho, Garcia, Ceballos, Camavinga, Paz, Arda Güler, Brahim ve Joselu ile sahadaydı.