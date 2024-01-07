PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Trabzonspor, Ankaragücü'nü yenerek 2024'e galibiyetle başladı! Bordo-Mavililer son 4 maçta 10 puan aldı

İlk yarının mutlak hakimi olan Trabzonspor, 30’da Visca’nın sert şutuyla öne geçti. Fırtına ikinci devre birçok fırsatı harcasa da 3 puana uzandı. İşte detaylar....

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 07 Ocak 2024 Güncelleme 07 Ocak 2024, 06:59
Trabzonspor, Ankaragücü’nü yenerek 2024’e galibiyetle başladı! Bordo-Mavililer son 4 maçta 10 puan aldı

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısına 3 puanla başladı. Bordo-Mavililer, konuk olduğu Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. 16. dakikada Eren Elmalı'nın şutu üstten auta gitti. 20'de Efkan Bekiroğlu'nun plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı. 30'da Bakasetas'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak ceza sahası sağ çaprazında müsait durumdaki Visca'nın önünde kaldı. Visca'nın sert şutunda, top ağlara gitti: 0-1. 44'te Efkan'ın şutu yan direğe çarpıp auta gitti.

ENİS DESTAN GOLE YAKLAŞTI
54'te Cephas'ın vuruşunu Uğurcan kurtardı devamında savunma topu kornere attı. 64'te Onuachu'nun indirdiği topta Visca şutunu çekemeden savunma araya girdi. 69'da Hanousek'in ortasında Eren son anda topu kornere yolladı. 74'te Visca'nın ara pasında Onuachu sert vurdu hem savunma hem kaleci müdahale etti ve kornere gitti. 85'te Mendy'nin şutunu savunma engelledi, 86'da Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci son anda kurtardı.


VİSCA MAZİYİ HATIRLATTI
Trabzonspor'da Abdullah Avcı'nın gelişi sonrası formunu en çok yükselten futbolcuların başında Edin Visca geliyor. 33 yaşındaki yıldız, son haftalarda hazırladığı pozisyonlarla dikkati çekmişti. Bosna Hersekli hücumcu, 19 Aralık'ta oynanan İstanbulspor maçında Onuachu'ya asist yapmıştı. Dün gece ise roller değişti. Bu kez Onuachu'nun pasında Edin Visca fileleri sarstı. Tecrübeli golcü attığı şık golle adeta eski günlerini hatırlattı. 17 Eylül'de 3-0 kazanılan Beşiktaş maçında ilk golünü atan Visca ikincisini 25 Eylül'deki Hatay deplasmanında kaydetmişti. Visca, üç ay sonra gol buldu.


TRABZON SPOR'DA ÖMÜR ÖNLEMİ
Son haftalarda Trabzonspor'dan ayrılacağı gündeme gelen Abdülkadir Ömür ile ilgili net bir açıklama geldi. Abdullah Avcı, "Ömür'ün 1 hafta önceden de kasığında ağrısı vardı. Onu dinlendirdik ve koruma altına aldık" ifadesini kullandı.


HAKEMLER İNTİKAM ALIYOR!
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atmasından dolayı diğer hakemlerin kendilerinden intikam aldığını iddia etti. Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil" dedi.


EN ERKEN SARI KART
Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Ankaragücü maçının henüz 20. saniyesinde sarı kart gördü. 8 gol, 2 asisti bulunan Nijeryalı forvetin gördüğü sarı kart, bu sezonun en erken sarı kartı olarak kayıtlara geçti.


KAZANMAK İLAÇ OLUYOR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni yıla galibiyetle başlamak çok önemliydi. Bu ay kupayla birlikte 8 maçımız olacak. Geldiğimizde 8 maçın 4'ünü kaybeden, 4'ünü kazanan bir takım vardı. 10 haftada 21 puan topladık. Kazanmak her zaman ilaçtır" diye konuştu.


ERYAMAN'DA TRABZON SESLERİ
Ankaragücü taraftarları eski Başkan Faruk Koca'nın yumruğu yüzünden Trabzonspor maçında tribünde yer alamadı. Bordo-Mavili taraftarlar ise başkentte kendi bölümlerini doldurdu ve destek verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Gözler İstanbul’da! Başkan Erdoğan 12 büyükşehir ve 16 ilde adayları açıklayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı: Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması için yeni hamle
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Mehmet Akif İnan Ödülleri’nde Filistin mesajı: Gazzeli kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağız
SON DAKİKA