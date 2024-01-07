Trabzonspor, Ankaragücü’nü yenerek 2024’e galibiyetle başladı! Bordo-Mavililer son 4 maçta 10 puan aldı

TRABZON SPOR'DA ÖMÜR ÖNLEMİ Son haftalarda Trabzonspor'dan ayrılacağı gündeme gelen Abdülkadir Ömür ile ilgili net bir açıklama geldi. Abdullah Avcı , "Ömür'ün 1 hafta önceden de kasığında ağrısı vardı. Onu dinlendirdik ve koruma altına aldık" ifadesini kullandı.

HAKEMLER İNTİKAM ALIYOR! Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Faruk Koca'nın Halil Umut Meler'e yumruk atmasından dolayı diğer hakemlerin kendilerinden intikam aldığını iddia etti. Belözoğlu, "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil" dedi.





EN ERKEN SARI KART

Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu, Ankaragücü maçının henüz 20. saniyesinde sarı kart gördü. 8 gol, 2 asisti bulunan Nijeryalı forvetin gördüğü sarı kart, bu sezonun en erken sarı kartı olarak kayıtlara geçti.



KAZANMAK İLAÇ OLUYOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maç sonu konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Yeni yıla galibiyetle başlamak çok önemliydi. Bu ay kupayla birlikte 8 maçımız olacak. Geldiğimizde 8 maçın 4'ünü kaybeden, 4'ünü kazanan bir takım vardı. 10 haftada 21 puan topladık. Kazanmak her zaman ilaçtır" diye konuştu.



ERYAMAN'DA TRABZON SESLERİ

Ankaragücü taraftarları eski Başkan Faruk Koca'nın yumruğu yüzünden Trabzonspor maçında tribünde yer alamadı. Bordo-Mavili taraftarlar ise başkentte kendi bölümlerini doldurdu ve destek verdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN



