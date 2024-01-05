Ancelotti'den Arda Güler sözleri! "O maçta 11'de"

Sezon başında Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro bedelle Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler, yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle yeni takımıyla henüz sahaya çıkamadı.



Bu sezon LaLiga'daki Rayo Vallecano ve Mallorca ile Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga maçlarında kadroda yer alan Arda Güler, Real Madrid formasıyla süre alamamıştı.



Son oynanan Mallorca maçında da Ancelotti tarafından tercih edilmeyen Arda Güler'in yarın İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçında ilk sürelerini almasına kesin gözüyle bakılıyor.





"İLK 11 BAŞLAYABİLİR"



Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, düzenlenen basın toplantısında Arda Güler'i yarın ilk 11'de sahaya sürebileceğini açıkladı.

ARANDINA REAL MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?





İspanya Kral Kupası son 32 turunda oynanacak Arandina-Real Madrid maçı yarın TSİ 23:30'da oynanacak. Müsabaka Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.