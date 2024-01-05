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Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Transferde ters köşe

Süper Lig'de ocak ayı transfer döneminin başlamasına sayılı günler kala takımlar transfer planlarını yapmış durumda. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da orta saha transferi için girişimlerini sürdürüyor. Sarı lacivertlilerin uzun süredir takipte olduğu yıldız isim için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar ve yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 09:35 Güncelleme 05 Ocak 2024, 09:35
Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Transferde ters köşe

Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat'a dek sürecek.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Ligde kıyasıya şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

İki takımda da transfer edilecek futbolcular kadar ayrılacak isimler de merak konusu.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Sarı lacivertliler; başta Samet Akaydin, Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırıp bu bölgelere transfer yapmak istiyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Sarı kırmızılılar ise; Nelsson, Angelino, Ziyech ve Ndombele ile vedalaşıp bu isimlerin yerlerini kaliteli transferlerle doldurmanın peşinde.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

ÖNCELİKLİ HEDEF ORTA SAHA!

İki takımın da bu transferdeki ortak ve öncelikli hedefi orta saha.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Fenerbahçe'de Fred'in yanında istikrar sağlanamazken Brezilyalı yıldızın yokluğunda ise büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Galatasaray ise Torreira'yı orta sahada rahatlatacak bir ismi transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

JORGINHO SAVAŞI!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ile yollarını ayırmaya hazırlandığı transfer döneminde, sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Jorginho için rekabet kızışıyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Arsenal forması giyen deneyimli İtalyan orta saha oyuncusunun transferinde Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Galatasaray, orta saha takviyesi için Ndombele ile yollarını ayırma planları yaparken, Jorginho'nun transferini gündemine aldı.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Sarı kırmızılılar, İtalyan yıldızı kadrolarına katmak adına ciddi adımlar atıyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

SÜRE ALMAK İSTİYOR!

Jorginho'nun da EURO 2024'te İtalya Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giymek istemesi, Galatasaray'ı cazip kılan faktörler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Tecrübeli oyuncu, milli takımda yer almak için düzenli oyun süresine ihtiyaç duyduğunu dile getirirken, Galatasaray'ın bu beklentilere cevap verebilecek bir takım olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Fenerbahçe'nin de transferdeki iddiası devam ederken, Galatasaray'ın Jorginho için ciddi bir teklifle harekete geçtiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Transfer döneminin nabzı, Türk futbolseverleri tarafından büyük bir merakla beklenirken, bu gelişme ligdeki rekabeti daha da kızıştırabilir.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe

Galatasaray'ın, Jorginho transferindeki başarısı, takımın orta saha gücüne önemli bir katkı sağlayabilir.

Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Jorginho transferinde ters köşe
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