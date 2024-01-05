Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Transferde ters köşe

Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak'ta başlayacak ve 9 Şubat'a dek sürecek.
Sarı lacivertliler; başta Samet Akaydin, Ryan Kent ve Miha Zajc ile yolları ayırıp bu bölgelere transfer yapmak istiyor.
Sarı kırmızılılar ise; Nelsson, Angelino, Ziyech ve Ndombele ile vedalaşıp bu isimlerin yerlerini kaliteli transferlerle doldurmanın peşinde.
ÖNCELİKLİ HEDEF ORTA SAHA!
İki takımın da bu transferdeki ortak ve öncelikli hedefi orta saha.
Fenerbahçe'de Fred'in yanında istikrar sağlanamazken Brezilyalı yıldızın yokluğunda ise büyük sıkıntılar yaşanıyor.
Galatasaray ise Torreira'yı orta sahada rahatlatacak bir ismi transfer etmek istiyor.
JORGINHO SAVAŞI!
Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miha Zajc ile yollarını ayırmaya hazırlandığı transfer döneminde, sarı lacivertlilerin gündemindeki isimlerden biri olan Jorginho için rekabet kızışıyor.
Arsenal forması giyen deneyimli İtalyan orta saha oyuncusunun transferinde Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi.
Galatasaray, orta saha takviyesi için Ndombele ile yollarını ayırma planları yaparken, Jorginho'nun transferini gündemine aldı.
Sarı kırmızılılar, İtalyan yıldızı kadrolarına katmak adına ciddi adımlar atıyor.
SÜRE ALMAK İSTİYOR!
Jorginho'nun da EURO 2024'te İtalya Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giymek istemesi, Galatasaray'ı cazip kılan faktörler arasında yer alıyor.
Tecrübeli oyuncu, milli takımda yer almak için düzenli oyun süresine ihtiyaç duyduğunu dile getirirken, Galatasaray'ın bu beklentilere cevap verebilecek bir takım olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin de transferdeki iddiası devam ederken, Galatasaray'ın Jorginho için ciddi bir teklifle harekete geçtiği ifade ediliyor.
Transfer döneminin nabzı, Türk futbolseverleri tarafından büyük bir merakla beklenirken, bu gelişme ligdeki rekabeti daha da kızıştırabilir.
Galatasaray'ın, Jorginho transferindeki başarısı, takımın orta saha gücüne önemli bir katkı sağlayabilir.