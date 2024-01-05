Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor! Transferde ters köşe

Tecrübeli oyuncu, milli takımda yer almak için düzenli oyun süresine ihtiyaç duyduğunu dile getirirken, Galatasaray'ın bu beklentilere cevap verebilecek bir takım olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin de transferdeki iddiası devam ederken, Galatasaray'ın Jorginho için ciddi bir teklifle harekete geçtiği ifade ediliyor.

Transfer döneminin nabzı, Türk futbolseverleri tarafından büyük bir merakla beklenirken, bu gelişme ligdeki rekabeti daha da kızıştırabilir.

Galatasaray'ın, Jorginho transferindeki başarısı, takımın orta saha gücüne önemli bir katkı sağlayabilir.