Trabzonspor’un Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı.
Trabzonspor'un Ankara kafilesi şu futbolculardan oluşuyor;
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Onuralp Çevikkan
4. Rayyan Baniya
5. Joaquin Fernandez
6. Filip Benkovic
7. Hüseyin Türkmen
8. Mehmet Can Aydın
9. Eren Elmalı
10. Arif Boşluk
11. Jens Stryger Larsen
12. Dimitris Kourbelis
13. Berat Özdemir
14. Batista Mendy
15. Kerem Şen
16. Umut Güneş
17. Anastasios Bakasetas
18. Enis Bardhi
19. Edin Vişça
20. Taxiarchis Fountas
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan