Josef de Souza yeniden Süper Lig’de! İmzayı attı

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza RAMS Başakşehir ile anlaştı.

BAŞAKŞEHİR JOSEF DE SOUZA TRANSFERİNİ DUYURDU

RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada Josef de Souza ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.