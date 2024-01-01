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Josef de Souza yeniden Süper Lig'de! İmzayı attı

Daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza yeniden Süper Lig'e döndü. Josef de Souza yeni takımı ile 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Giriş Tarihi 01 Ocak 2024, 17:16 Güncelleme 01 Ocak 2024, 17:16
Josef de Souza yeniden Süper Lig’de! İmzayı attı

Süper Lig'de daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş forması giyen Josef de Souza RAMS Başakşehir ile anlaştı.

BAŞAKŞEHİR JOSEF DE SOUZA TRANSFERİNİ DUYURDU
RAMS Başakşehir'den yapılan açıklamada Josef de Souza ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, son olarak Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da oynayan Josef de Souza ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Brezilyalı oyuncunun imza törenine Başkanımız Göksel Gümüşdağ katıldı.

Josef de Souza'ya ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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