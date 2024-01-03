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Galatasaray'da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, mali açıdan sıkıntılı günler geçiriyor. Futbolcuların maaşlarını ödemekte zorlanan sarı kırmızılıların başta Ziyech ve Zaha olmak üzere bazı futbolcular ile sorun yaşadığı iddia edilmişti. Konyaspor'un Abdülkerim Bardakcı transferi için Galatasaray'a ihtar yollamasının ardından bir başka futbolcu da alcakları için bu yönteme başvurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 10:44 Güncelleme 03 Ocak 2024, 10:44
Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda ödemelerin üst üste gelmesi ve bunlara dayalı ihtarnameler, bir numaralı gündem haline geldi.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Futbolculara kasım ayı maaşları ödendi ve sadece geçen ayın ödemesi kaldı.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Yönetim tarafında bir aylık gecikme, kabul edilebilir olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

ZIYECH ANLAYIŞ GÖSTERMİYOR!

Icardi'nin, Torreira'nın, Mertens'in gösterdiği anlayışı sadece Ziyech'in göstermediği belirtildi.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Galatasaray Kulübü, Ribery'den zamanında büyük ders aldığı için yasal süreleri dikkatle takip ediyor.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

UEFA'dan yıl sonunda alınması gereken borçsuzluk kağıdı için kulüplere ek 15 gün veriliyor.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Galatasaraylı yetkililer bu tarihe kadar bütün ödemeleri yapmayı planlıyor.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

ABDÜLKERİM BARDAKCI İÇİN İHTARNAME!

Bonservisiyle birlikte geçen sezon Galatasaray'a gelen Abdülkerim Bardakcı'nın ücreti konusunda Tümosan Konyaspor ihtarname çekti.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Yeşil-beyazlıların başkanı Ömer Korkmaz, "Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

'Parayı ödemezseniz dava açacağız' diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Abdükerim Bardakcı için gelen ihtarname sonrası Basel'de kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir de aynı hamleyi yaptı.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

YUSUF DEMİR DE İHTARNAME ÇEKTİ!

Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.

Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!
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