Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Yeşil-beyazlıların başkanı Ömer Korkmaz, "Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik.

'Parayı ödemezseniz dava açacağız' diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdükerim Bardakcı için gelen ihtarname sonrası Basel'de kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir de aynı hamleyi yaptı.

YUSUF DEMİR DE İHTARNAME ÇEKTİ!



Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.