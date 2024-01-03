Galatasaray’da şok üstüne şok! Abdülkerim Bardakcı sonrası kulübe bir ihtar daha!

Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda ödemelerin üst üste gelmesi ve bunlara dayalı ihtarnameler, bir numaralı gündem haline geldi.
Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılılarda ödemelerin üst üste gelmesi ve bunlara dayalı ihtarnameler, bir numaralı gündem haline geldi.
Futbolculara kasım ayı maaşları ödendi ve sadece geçen ayın ödemesi kaldı.
Yönetim tarafında bir aylık gecikme, kabul edilebilir olarak değerlendiriliyor.
ZIYECH ANLAYIŞ GÖSTERMİYOR!
Icardi'nin, Torreira'nın, Mertens'in gösterdiği anlayışı sadece Ziyech'in göstermediği belirtildi.
Galatasaray Kulübü, Ribery'den zamanında büyük ders aldığı için yasal süreleri dikkatle takip ediyor.
UEFA'dan yıl sonunda alınması gereken borçsuzluk kağıdı için kulüplere ek 15 gün veriliyor.
Galatasaraylı yetkililer bu tarihe kadar bütün ödemeleri yapmayı planlıyor.
ABDÜLKERİM BARDAKCI İÇİN İHTARNAME!
Bonservisiyle birlikte geçen sezon Galatasaray'a gelen Abdülkerim Bardakcı'nın ücreti konusunda Tümosan Konyaspor ihtarname çekti.
Yeşil-beyazlıların başkanı Ömer Korkmaz, "Abdülkerim Bardakcı'dan kalan küçük bir taksit var. Onu bekliyoruz Galatasaray'dan. Maalesef onlar ödemedi, biz de onlara ihtar çektik.
'Parayı ödemezseniz dava açacağız' diye de bildirdik. Sonuçta dediğim gibi bu bizim alacağımız. Karşıdaki takımın kim olduğuna bakmıyoruz. Paramızı, hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Abdükerim Bardakcı için gelen ihtarname sonrası Basel'de kiralık olarak forma giyen Yusuf Demir de aynı hamleyi yaptı.
YUSUF DEMİR DE İHTARNAME ÇEKTİ!
Galatasaray'dan Rapid Wien'den 6 milyon euroya transfer edilen ancak bekleneni veremediği için sezon başında İsviçre'nin Basel takımına kiralanan Yusuf Demir, senelik ücretinin neredeyse tamamını sarı-kırmızılı takımdan alıyordu.
Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın gereken parayı ödemediği gerekçesiyle serbest kalmak için ihtarname çekti.
Genç futbolcunun verdiği süre dün akşam (2 Ocak Salı) doldu. Sarı-kırmızılılar ise, "Ücreti peyder pey ödeniyor" açıklamasını yaptı.
Basel'de bu sezon 11 maçta süre bulan Yusuf Demir, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Genç oyuncunun, devre arasında Galatasaray'a geri dönebileceği iddia edilmişti.