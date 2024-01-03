Galatasaray’dan dev transfer! Torreira rahatlayacak

Büyük umutlarla transfer edilen Fransız yıldız, beklenenin altında performans sergiledi.

TORREIRA RAHATLAYACAK Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Torreira, orta sahada mücadele anlamında yalnız kalıyordu.

Okan Buruk son dönemde Kaan Ayhan'ı o bölgeye çekerek Uruguaylıyı rahatlatmak istese de asıl plan ocak ayı için yapıldı.

AMRABAT AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ Galatasaray yaklaşan kış transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, orta saha mevkii için önemli bir hedef belirledi.