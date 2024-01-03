Galatasaray’dan dev transfer! Torreira rahatlayacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Büyük umutlarla transfer edilen Fransız yıldız, beklenenin altında performans sergiledi.
TORREIRA RAHATLAYACAK
Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Torreira, orta sahada mücadele anlamında yalnız kalıyordu.
Okan Buruk son dönemde Kaan Ayhan'ı o bölgeye çekerek Uruguaylıyı rahatlatmak istese de asıl plan ocak ayı için yapıldı.
AMRABAT AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ
Galatasaray yaklaşan kış transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, orta saha mevkii için önemli bir hedef belirledi.
İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın sezon başında kadrosuna kattığı fakat yeterince süre bulamayan Sofyan Amrabat, sarı-kırmızılıların radarına girdi.
Manchester United'ın bu oyuncuyu gözden çıkarması, Galatasaray için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.
UYGUN MALİYET PLANI
Manchester United ile başarılı bir performans sergileyemeyen Faslı orta saha oyuncusu Amrabat, Galatasaray'ın gündemine geldi.
İngiliz ekibi, Amrabat için uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakmaya hazır görünüyor. Galatasaray ise bu durumu avantaja çevirerek, orta sahasını güçlendirmek istiyor.
Kulüp yetkilileri, oyuncunun uygun maliyetli bir transfer olabileceğini ve takıma önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyor.
PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Galatasaray yönetimi, Amrabat'ın transferi için girişimlerine başladı. Kulüp kaynaklarına göre, Manchester United ile ilk temaslar kuruldu ve oyuncunun durumu hakkında bilgi alındı.
Transferin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray'ın orta sahasının önemli bir seviye atlaması bekleniyor.
Amrabat'ın deneyimi ve yetenekleri, sarı-kırmızılıların lig ve Avrupa kupalarındaki hedefleri için kritik öneme sahip olabilir.