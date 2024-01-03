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Galatasaray'dan dev transfer! Torreira rahatlayacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Angelino ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da Ndombele de yolcu listesinde. Teknik direktör Okan Buruk, Torreira'yı orta sahada rahatlatacak bir transfer için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 17:18 Güncelleme 03 Ocak 2024, 17:18
Galatasaray’dan dev transfer! Torreira rahatlayacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

Sarı kırmızılılarda gündem orta saha ve sol bek transferi.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

Angelino ile yolları ayırma kararı alan Galatasaray'da Ndombele de yolcu listesinde.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

Büyük umutlarla transfer edilen Fransız yıldız, beklenenin altında performans sergiledi.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

TORREIRA RAHATLAYACAK

Galatasaray'da gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen Torreira, orta sahada mücadele anlamında yalnız kalıyordu.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

Okan Buruk son dönemde Kaan Ayhan'ı o bölgeye çekerek Uruguaylıyı rahatlatmak istese de asıl plan ocak ayı için yapıldı.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

AMRABAT AŞKI YENİDEN ALEVLENDİ

Galatasaray yaklaşan kış transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürürken, orta saha mevkii için önemli bir hedef belirledi.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın sezon başında kadrosuna kattığı fakat yeterince süre bulamayan Sofyan Amrabat, sarı-kırmızılıların radarına girdi.
Manchester United'ın bu oyuncuyu gözden çıkarması, Galatasaray için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

UYGUN MALİYET PLANI

Manchester United ile başarılı bir performans sergileyemeyen Faslı orta saha oyuncusu Amrabat, Galatasaray'ın gündemine geldi.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

İngiliz ekibi, Amrabat için uygun bir teklif gelmesi halinde oyuncuyu bırakmaya hazır görünüyor. Galatasaray ise bu durumu avantaja çevirerek, orta sahasını güçlendirmek istiyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

Kulüp yetkilileri, oyuncunun uygun maliyetli bir transfer olabileceğini ve takıma önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

PAZARLIKLAR BAŞLIYOR

Galatasaray yönetimi, Amrabat'ın transferi için girişimlerine başladı. Kulüp kaynaklarına göre, Manchester United ile ilk temaslar kuruldu ve oyuncunun durumu hakkında bilgi alındı.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

Transferin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray'ın orta sahasının önemli bir seviye atlaması bekleniyor.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat

Amrabat'ın deneyimi ve yetenekleri, sarı-kırmızılıların lig ve Avrupa kupalarındaki hedefleri için kritik öneme sahip olabilir.

Galatasaray’dan dev transfer! Ndombele yerine Sofyan Amrabat
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