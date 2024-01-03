Güney Kore Futbol Federasyonu, Kim Min-Jae’yi ‘Yılın Futbolcusu’ seçti

Futbolculuk kariyerine Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te devam eden Kim Min-Jae, yükselişine Almanya'da da devam etti. Bayern Münih 'in 27 yaşındaki savunma oyuncusu, Güney Kore Futbol Federasyonu tarafından 'Yılın Futbolcusu' seçildi. Kim Min- Jae'nin sıralamada Tottenham'da top koşturan yıldız futbolcu Heung Min-Son'u geçtiği görüldü.

Bu sezon Bavyera ekibinde tüm kulvarlarda 22 maçta çıkan yıldız oyuncu, 1 gollük de katkı sağladı. Fenerbahçe'de 40 maçta oynayıp tüm Avrupa'nın dikkati çeken Güney Koreli stoper, 18 milyon Euro bedelle Napoli'ye gitmiş, oradan da Bayern'e geçiş yapmıştı. Güney Kore formasıyla 55 maçta 4 gol üreten Kim Min-Jae'ye güncel verilere göre 60 milyon Euro değer biçiliyor.