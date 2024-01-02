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Antalyaspor'da Sergen Yalçın sahaya indi! Futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı

Bitexen Antalyaspor'da teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı. İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile bazı yöneticiler de takip etti.

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 22:09 Güncelleme 02 Ocak 2024, 22:12
Antalyaspor’da Sergen Yalçın sahaya indi! Futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı

Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.



Bugün imza töreniyle göreve başlayan teknik direktör Sergen Yalçın, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmanda yeni takımıyla ilk çalışmasını yönetti.

Antalyaspor'da Sergen Yalçın ilk antrenmanına çıktı



FUTBOLCULARLA TEK TEK ANLAŞTI
Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı. İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile bazı yöneticiler de takip etti.



Öte yandan, yaşadığı sakatlık sonrası iyileşen Brezilyalı file bekçisi Helton Leite, yeniden takımla çalışmalara başladı.



Akdeniz ekibi, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da sürdürecek.

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