Antalyaspor’da Sergen Yalçın sahaya indi! Futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı

Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Corendon Alanyaspor ile 5 Ocak Cuma günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.





FUTBOLCULARLA TEK TEK ANLAŞTI

Yalçın, antrenman öncesi futbolcularla tek tek tokalaşarak tanıştı. İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe ile bazı yöneticiler de takip etti.