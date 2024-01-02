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Eski yıldız Galatasaray'a dönüyor!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar takımı tıpkı sezon başında olduğu gibi kaliteli isimlerle güçlendirmek isterken, gündeme sürpriz bir isim geldi. Buna göre Aslan, eski yıldızını ligin ikinci yarısında takıma kazandırabilir. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Ocak 2024, 12:21 Güncelleme 02 Ocak 2024, 12:21
Eski yıldız Galatasaray’a dönüyor!

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer hereketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

Yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında da nokta transferler yapıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

Cimbom'da sezon başında transfer edilen futbolcuların bazıları, istenilen performansın uzağında kalmıştı.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

Ndombele, Angelino ve Halil Dervişoğlu, teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamadı.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ve istemilen verim alınamayan isimden birisi de Yusuf Demir'di.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf Demir, daha çok süre alması adına Basel'e kiralandı.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

11 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf'tan Basel'de memnun kalmadı.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

İsviçre ekibinin, kiralık sözleşmesini feshedip Yusuf Demir'i geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!

Avusturya Milli Takımı'na da artık davet alamayan genç oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.

Yusuf Demir Galatasaray’a dönüyor!
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