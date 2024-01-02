Eski yıldız Galatasaray’a dönüyor!

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer hereketliliği tüm hızıyla devam ediyor.
Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer hereketliliği tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında da nokta transferler yapıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Cimbom'da sezon başında transfer edilen futbolcuların bazıları, istenilen performansın uzağında kalmıştı.
Ndombele, Angelino ve Halil Dervişoğlu, teknik direktör Okan Buruk'tan geçer not alamadı.
Galatasaray'da büyük umutlarla transfer edilen ve istemilen verim alınamayan isimden birisi de Yusuf Demir'di.
Sarı-kırmızılı takımda oynama şansı bulamayan Yusuf Demir, daha çok süre alması adına Basel'e kiralandı.
2003 doğumlu gurbetçi oyuncu, İsviçre'de de aradığını bulamadı.
11 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yusuf'tan Basel'de memnun kalmadı.
İsviçre ekibinin, kiralık sözleşmesini feshedip Yusuf Demir'i geri göndermeyi düşündüğü ifade edildi.
Avusturya Milli Takımı'na da artık davet alamayan genç oyuncu, Galatasaray'ın gelecek planlarında yer almıyor ve hayal kırıklığı gözüyle bakılıyor.