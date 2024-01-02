Eski yıldız Galatasaray’a dönüyor!

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer hereketliliği tüm hızıyla devam ediyor.

Yaz transfer sezonunda yaptığı yıldız transferlerle sezona iddialı bir giriş yapan sarı-kırmızılı ekip, devre arasında da nokta transferler yapıp sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.