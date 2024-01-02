Hakan Çalhanoğlu’ndan rakiplerine büyük fark!

lige adeta damga vurdu. Bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 22 maçta 8 gol ve 3 asistlik performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncu İtalya n basınının düzenlediği 2023 anketinde de rakiplerine açık ara fark attı. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Gazzetta, 2023 yılının en iyi oyuncuları oylaması yaptı.

İKİNCİYE YÜZDE 60 FARK

En iyi orta saha oyuncuları arasında milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun ismi de yer aldı. Binlerce futbolseverin oy kullandığı ankette oyların yüzde 73'ünü alan Hakan Çalhanoğlu rakiplerine fark attı. 29 yaşındaki yıldız oyuncuyu yüzde 13.9 ile Lobotka, yüzde 9.6 ile Bennacer, yüzde 2 ile Cristante ve yüzde 1.9 ile Ricci takip etti.