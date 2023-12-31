Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama







Açıklamada, "Söz konusu bilgi kirliliğinin, hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

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