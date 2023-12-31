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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ertelenen G.Saray-F.Bahçe maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu: Tahriklere kapılmayın! İşte haberin detayları....

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Aralık 2023 Güncelleme 31 Aralık 2023, 06:59
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden Süper Kupa finaliyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Riyad'da oynanması beklenen ancak ertelenen Galatasaray- Fenerbahçe karşılaşmasına yönelik, milletin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yürütülen dezenformasyon kampanyalarına itibar edilmemesi çağrısında bulundu.




Açıklamada, "Söz konusu bilgi kirliliğinin, hem bazı kesimlerin milletimizin ortak değer ve hassasiyetleri üzerinden yıpratıcı sistematik dezenformasyon faaliyetleri kapsamında hem de kimi kesimlerin bilgi eksikliği sonucu ortaya çıktığı belirlenmiştir. Dolayısıyla toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden dezenformasyon faaliyetlerine karşı, yaşanan gelişmelerin ele alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur" değerlendirmesinde bulundu.

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