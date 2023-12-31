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Ne Beşiktaş ne de Adana... Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor! Bitexen Antalyspor ile sürpriz anlaşma

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve uzun süredir herhangi bir takımın başında görev almayan Sergen Yalçın'dan flaş karar geldi. Tecrübeli çalıştırıcı, Antalyaspor ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 31 Aralık 2023, 18:07 Güncelleme 31 Aralık 2023, 18:33
Ne Beşiktaş ne de Adana... Sergen Yalçın Süper Lig’e geri dönüyor! Bitexen Antalyspor ile sürpriz anlaşma

Antalyaspor, teknik direktör Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı.

▶️ Antalyaspor'da Sergen Yalçın dönemi!

Antalyaspor Başkan Vekili Alkan Evren, yaptığı açıklamada, Yalçın ile sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Evren, Sergen Yalçın ile yarın İstanbul'da resmi anlaşma için bir araya gelmeyi, salı günü de Antalya'da imza töreni düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

Sergen Yalçın sezon sonuna kadar göreve getirilirken sözleşmede 1 yıl da opsiyon yer alacak.

Kulübün sosyal medya hesabından, 'Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl mesajı başlığıyla yayınlanan mesajda, "Kulübümüz teknik direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

Antalyaspor, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un yardımcı antrenörlük teklifini kabul eden Nuri Şahin'in futbol sorumluluğu görevini bırakması üzerine teknik direktör arayışına girmişti. Antalyaspor'un prensipte anlaştığı Sergen Yalçın ise en son Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.

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