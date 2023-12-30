Son dakika haberleri: Nuri Şahin Süper Lig tarihine geçti! Bonservis bedeli belli oldu

Sezonun ikinci yarısında yardımcılık görevi yapacak Nuri Şahin, gelecek yıllarda ise birinci adam olarak kulübede yer alacak. Büyük sürpriz sonrası Süper Lig tarihine geçen Nuri Şahin, eski Galatasaraylıyı da geride bırakmış oldu.

"HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİREREK AYRILIYORUM" Antalyaspor'a vedasının ardından konuşan Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı: "Geçtiğimiz aylarda farklı yerlerden çok ciddi teklifler geldi, hiçbirini kabul etmedim. Sadece ve sadece Borussia Dortmund olduğu için çok düşündüm, hem kulübüme bir bonservis getirerek hem de hayalimi gerçekleştirerek ayrılacağım için gönlüm ferah."

"Benim için Antalyaspor çok değerli. Geçen hafta hayal edemeyeceğim ve düşünemeyeceğim bir karar aldım. Bundan 2-3 gün önce evimden, gelen teklifi masaya yatırdık. Başkanımla konuştum. Bu teklifi kabul etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun tüm planlamalarımıza rağmen bana yol verdi ve 'hayalinin peşinde koş' dedi ve gururlandığını söyledi."

SÜPER LİG TARİHİNE GEÇTİ Borussia Dortmund ile anlaşan Nuri Şahin, Antalyaspor'a bonservis bedeli kazandırarak Türkiye'den ayrılacak. Sözleşmesinde bulunan 500 bin Euro'luk serbest kalma maddesini kullanacak Borussia Dortmund, bu bedeli Antalyaspor'a ödeyecek. Transferin resmiyet kazanmasının ardından Nuri Şahin, Antalyaspor tarihinde ilk kez bonservis bedeli getiren teknik adam olacak. Süper Lig'de daha önce bonservis bedeli ödenen teknik direktör ise bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran Michael Skibbe. O dönem Süper Lig'de yer alan Eskişehirspor'da başarılı bir performans sergileyen Alman teknik adam, Hertha Berlin tarafından transfer edildi. Deneyimli teknik adam için o dönemde 250 bin Euro ödendi. (Ajansspor) TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN