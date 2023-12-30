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Ve Sergen Yalçın dönüyor! Anlaşma 1.5 yıllık

Adı Beşiktaş'la anılan Teknil Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'e başka bir takımla el sıkıştı. İstanbul'da yapılan görüşme sonrasında Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşmaya varıldı.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 12:37 Güncelleme 30 Aralık 2023, 16:30
Ve Sergen Yalçın dönüyor! Anlaşma 1.5 yıllık

Süper Lig'de 2020-21 sezonunda Beşiktaş'la çifte zafer yaşayan Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor!

LİG VE TÜRKİYE KUPASI
Türk futbolunun önemli teknik direktörleri arasında yer alan Sergen Yalçın, 2020/21 sezonunda Beşiktaş'ın başında çifte kupa kazandı. Galatasaray ile nefes kesen bir şampiyonluk yarışına giren Beşiktaş, o dönem averaj farkıyla şampiyon oldu ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götürdü.

SERGEN DİNLENMEYİ TERCİH ETTİ
Son şampiyonluğunu Sergen Yalçın döneminde yaşayan Siyah-Beyazlı ekip, daha sonra Önder Karaveli, Valerien Ismael, Şenol Güneş, Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile çalıştı.

Bu süreçte birçok takımdan teklif almasına rağmen dinlenmeyi seçen Sergen Yalçın, henüz herhangi bir takımın başına geçmedi.

SERGEN YALÇIN SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR
İsmi yeniden Beşiktaş'la anılmaya başlayan Sergen Yalçın'ın yeni adresi ise Adana Demirspor oldu. Sabah'ın haberine göre Patrick Kluivert sonrası arayıştaki Adana Demirspor, takımı Sergen Yalçın'a emanet etmek için dün İstanbul'da bir araya geldi.

1.5 yıllık sözleşme için prensip anlaşmasına varıldı ve başarılı çalıştırıcı ile el sıkışıldı.

SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI: AYRILDIKTAN SONRA TEKLİFLER ALDIM
Geçtiğimiz aylarda bir programına konuk olan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra aldığı teklifleri şöyle açıklamıştı:

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra birkaç tane Katar'dan, 2-3 tane Süper Lig'den teklif geldi. 3 büyükten teklif gelmedi. Kabul etmedim. 8 ay kafamı toparlayamadım."

BEŞİKTAŞ'TAN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI GELMİŞTİ
Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, Hatayaspor maçının ardından "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var... İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" cevabını vermişti.

Teknik direktörle ilgili Beşiktaş'ta Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ise "Sergen Yalçın zaten doğal aday. Görüşme yapmadık. Görüşürsek anlaşırız" demişti.

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