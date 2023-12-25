PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sergen Yalçın sürprizi! Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri duyulmaya başladı... Teknik Direktör arayışını sürdüren Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi. Beşiktaş'ın Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar "Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna taraftarı heyecanlandıracak bir yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 23:50 Güncelleme 25 Aralık 2023, 23:56
Sergen Yalçın sürprizi! Beşiktaş’tan resmi açıklama geldi

Beşiktaş Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışını sürdürüyor.

Hoca arayışını sürdüren Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendi.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar "Sergen Yalçın" sorusuna da yanıt verdi.

Uçar, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır diledi.

Kazanmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Uçar, son maçlarda istemedikleri skorlar aldıklarını kaydetti.

Beşiktaş'ın üst üste 3 maç yenilmemesi gerektiğine dikkati çeken Uçar, "Çocuklar bugün çok iyi mücadele etti. Hepsi istekli ve arzuluydu. Bizim için ümit verdiler. Böyle mücadele etmeleri gelecekteki günler için Beşiktaş adına sevindirici." diye konuştu.

Ara transfer ve teknik direktör sorusu üzerine Uçar, teknik direktörlerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini ve görüşmelerin yapıldığını vurguladı.

En iyi kararı vermek istediklerine değinen Uçar, "Biliyoruz vaktimiz de çok fazla değil. Kasımpaşa maçına yeni hocamızla çıkmak istiyoruz. Bütün önceliğimiz hocamızla ilgili. Hedefimiz yeni hocamızı tespit etmek, anlaşmak. Daha sonra da lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hoca arayışlarımız devam ediyor. Bu hafta içerisinde birkaç hocayla da görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"SERGEN YALÇIN BEŞİKTAŞ'IN ÇOCUĞU"
"Sergen Yalçın gündemde mi?" sorusuna ise Uçar, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ın evladı olduğunu dile getirerek, "Hocaların arasında Sergen Yalçın da var. İsim zikretmemem lazımdı ama Sergen Yalçın Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor." yanıtını verdi.

Uçar, Rıza Çalımbay'ın ayrılışının ardından siz hiç konuşmadınız, o ayrılıkla ilgili konuşmak ister misiniz" sorusu üzerine, Çalımbay ile ayrılamayacaklarını çünkü kader birliklerinin olduğunu belirterek, "Bu profesyonel bir şey. Sadece Beşiktaş teknik direktörlüğünden ayrıldı. İnşallah ileride yine beraber çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan CHP’yi DEM’i birbirine vurdu: Siyasi kuklalar | Özgür Özel’e eş başkanlık golü!
CHP yandaşlarından skandal sözler! Fatih Altaylı ve Can Ataklı şehit yakınlarına saldırdı... Ataklı’ya soruşurma!
‘Mevlevilik Yolunda 18 Hizmet’
SON DAKİKA