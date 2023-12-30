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Kerem Aktürkoğlu operasyon geçirdi! Galatasaray son durumunu açıkladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu’nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi sebebiyle ameliyat olduğunu açıkladı. Sarı-Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. " denildi.

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Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 17:05 Güncelleme 30 Aralık 2023, 17:05
Kerem Aktürkoğlu operasyon geçirdi! Galatasaray son durumunu açıkladı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi sebebiyle ameliyat olduğunu açıkladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SON DURUMU
Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu konka hipertrofisi ve nazal septum deviasyonu (Burun eti büyümesi ve burun duvarı problemi) nedeniyle sponsor hastanemiz Medicana Ataköy'de başarılı bir operasyon geçirmiştir.

Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup bu geceyi müşahade altında hastanede geçirecektir. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"

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