Fenerbahçe’nin kupa paniği Süper Lig’den farklı olacak!

KUPAYI ALIP GELMEK İSTİYORUZ

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finali öncesi sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Koç, Suudi Arabistan'da oynanacak derbi hakkında, "Kupayı alıp gelmek istiyoruz. Her final oynayan takım gibi iştahlıyız, arzuluyuz, umutluyuz. İyi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Karşılaşma öncesinde hakem konusuna da değinen Koç, kupada sonuç ne olursa olsun hem kupa süreci hem de son 2 haftada Türk futbolunda yaşananlara dair açıklamalar yapacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Kupada sonuç ne olursa olsun hem bu kupa süreci hem de son iki haftadır Türk futbolunda yaşananlar, Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakemler konusunda zikzak çizerek ortaya koymuş olduğu bir duruş var. Önümüzdeki iki hafta içinde her şey daha da netleşecektir. Ancak bütün bunlarla ilgili bizim yapacağımız açıklamalar var."





SON KARAR OOSTERWOLDE

Fenerbahçe'de Süper Kupa finalinde savunmanın göbeğinde kimin görev yapacağı soru işaretiydi. Teknik direktör İsmail Kartal'ın lig maçında olduğu gibi savunmanın göbeğinde Alexander Djiku'nun yanında yine Jayden Oosterwolde'ye şans tanıyacağı öğrenildi. Hollandalı futbolcu, sol bek olmasına rağmen stoper mevkinde de başarıyla forma giyebileceğini ispat etmişti. Fenerbahçe'de Süper Kupa finalinde sahada olacak 3 yerli futbolcunun da Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci olacağı bildirildi.





FRED'İN HEDEFİ '19'

Süper Lig'deki derbide cezası nedeniyle forma giyemeyen Fred, bugün Süper Kupa finalinde sahada olacak. Fred'in çubuklu forma ile çıktığı 18 maçın tamamında Sarı-Lacivertliler sahadan galip ayrıldı. Brezilyalı futbolcu 19. maçında 19. galibiyetini kupa ile taçlandırmayı hedefliyor. Oyunu çift yönlü oynayan Fred'in oynamadığı maçlarda Fenerbahçe, Brezilyalı'nın yokluğunu fazlasıyla hissetti.





GÜCÜMÜZÜ GÖRECEKLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısı düzenledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Lig maçından sonra kısa da olsa hazırlanmak için zamanımız oldu. Yarınki (bugün) maçın uzama ve penaltılara gitme ihtimali var. Her türlü olasılığı düşünerek en iyi şekilde hazırlandık. İyi bir futbolla maçı kazanıp 2023 yılını kupayla kapatmak istiyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Bugüne kadar Süper Lig'de ortaya koyduğumuz iyi ve güçlü bir oyun var. Bunu yarın rakibimize hissettirebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

YERE YATTILAR

G.Saray'la geçen pazar oynanan lig maçı hakkında konuşan Kartal, "Maçı kazanmak için bir kadro sahaya sürdük. İkinci yarı hamlelerle maçı lehimize çevirdik. Rakip 55-60'tan sonra sürekli yerde yattı, oyun hızımızı kesti. Hakem de buna yol verdi" dedi. Kartal, Fred'in aralarına katıldıkları için mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.



INTER İLE KAZANMIŞTIM

Edin Dzeko, "Inter ile geçen sezon burada Milan'a karşı Süper Kupa'yı kazandım. Sıra F.Bahçe'de" dedi. Dzeko, Icardi ile arkadaş olduğunu ve aralarında sorun olmadığını da söyledi.



HEDEF ERKEN GOL

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal önde kapılacak toplarla rakibini eksik yakalamayı ve Süper Kupa finalinde erkenden skor üstünlüğünü ele geçirmeyi hedefliyor.



İRFAN CAN'A 'VUR' EMRİ

Bugün Fenerbahçe'de sağ kanatta görev yapacak olan İrfan Can Kahveci'den kaleyi gördüğünde şut çekmekten çekinmemesini istendi.



SAKATLARA YAKIN TAKİP

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Rodrigo Becao ve Miha Zajc'ın tedavileri devam ediyor. Zajc'ın birkaç gün içinde takımla birlikte çalışmalara katılacağı açıklandı. Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun ise 10 Ocak'tan sonra bireysel çalışmalara başlayacağı belirtiliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN