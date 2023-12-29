Turkuvaz Medya Grubu'na ait ATV ekranlarında büyük bir futbol heyecanı yaşanacak.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın (29 ARALIK 2023) Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak.
Turkuvaz Medya Grubu'na ait ATV ekranlarında büyük bir futbol heyecanı yaşanacak.
Geçen sezon Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe, yarın (29 ARALIK 2023) Turkcell Süper Kupa'da karşılaşacak.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak müsabaka, saat 20.45'te izleyici ile buluşacak.
Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal ile kaptan Edin Dzeko'nun katılımıyla dikkat çeken bir basın toplantısı gerçekleşti.
Editörümüz Görkem Ağgündüz, Edin Dzeko'nun Süper Kupa maçı öncesi motivasyonunu sordu.
ÖZEL | Fenerbahçe'nin yıldız ismi Edin Dzeko, Süper Kupa maçı öncesi basın toplantısında https://t.co/rjhGPjZBTz editörü Görkem Ağgündüz'ün motivasyonuyla ilgili sorusunu cevapladı. pic.twitter.com/2Bo6gXfocf— Takvim (@takvim) December 28, 2023
DZEKO'NUN MOTİVASYONU NE DURUMDA?
Editörümüz Görkem Ağgündüz: Galatasaraylı futbolcular Süper Kupa maçı öncesi motive edici paylaşımlar yaptı. Sizin motivasyonunuz ne durumda?
Edin Dzeko: "Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak yarın. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyunumuzdan daha iyi oynayacağız."
"Çok uzun bir kariyere sahibim ve birçok kupa kazandım. Ancak kaybettiğim birçok kupa da var. Futbol böyle bir şey. Umuyorum yarın Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bizi yarın neyi beklediğini biliyoruz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. Umuyorum ki yarın en iyimizi ortaya koyup kupayı kazanacağız.
Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bizler de elbette bu motivasyonla sahada olacağız. Tek isteğimiz kupayı kazanmak.
ICARDI İLE ARALARINDA SORUN VAR MI?
Sarı-lacivertlilerin Boşnak golcüsü Edin Dzeko, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de oynanan derbide tartıştıkları Icardi ile ilgili soruyu da yanıtladı:
Dzeko'nun açıklamaları şu şekilde: Mauro ile ilgili olarak... Sahada olan sahada kalmalı. Mauro'yu İtalya'dan da tanıyorum. İnsanlar maalesef aramızda bir problem varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar ama öyle bir şey söz konusu değil. Sahanın içerisinde çok fazla duygu vardır. Bu duygularla hareket edersiniz. Bu duygularla mücadele edersiniz. Bu olaylar futbolun bir parçası. Her futbolcu kazanmak ister. Sahada olan sahada kalır, arkadaşlık devam eder.
Ekstra motivasyona ihtiyacımız yok. Hepimiz hazırız ve motiveyiz. Tek isteğimiz bu motivasyonla beraber kupayı kaldırabilmek."