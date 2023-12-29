DZEKO'NUN MOTİVASYONU NE DURUMDA? Editörümüz Görkem Ağgündüz: Galatasaraylı futbolcular Süper Kupa maçı öncesi motive edici paylaşımlar yaptı. Sizin motivasyonunuz ne durumda?

Edin Dzeko: "Takım olarak iyi durumdayız. Geçen sene Inter ile burada Milan'a karşı bir kupa kazanmıştım. İki iyi takımın mücadelesi olacak yarın. Umuyorum ki Kadıköy'deki oyunumuzdan daha iyi oynayacağız."

"Çok uzun bir kariyere sahibim ve birçok kupa kazandım. Ancak kaybettiğim birçok kupa da var. Futbol böyle bir şey. Umuyorum yarın Fenerbahçe ile ilk kupamı kazanırım. Bizi yarın neyi beklediğini biliyoruz. Galatasaray'a saygı duyuyoruz ama maça iyi hazırlandık. Umuyorum ki yarın en iyimizi ortaya koyup kupayı kazanacağız.

Bizler için en büyük motivasyon kupa. Bizler de elbette bu motivasyonla sahada olacağız. Tek isteğimiz kupayı kazanmak.