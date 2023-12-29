108 milyonluk süper gece: Fenerbahçe ve Galatasaray bu gece Süper Kupa finalinde karşılaşıyor

Maçı Abdülkadir Bitigen yönetecek. Türk futbolunun iki dev çınarı Galatasaray ile Fenerbahçe, 5 gün aradan sonra ikinci kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 18. haftasında 24 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda karşılaşan iki takım birbirine üstünlük kuramamış ve maç golsüz sonuçlanmıştı.

3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe ile oynadığı son 10 karşılaşmada üstünlük kurdu. İki takım arasında tamamı Süper Lig'de yapılan maçlarda Galatasaray 4, Sarı-Lacivertliler ise 2 galibiyet alabildi. 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'la oynadığı son 10 derbide 2 galibiyet alabilen Fenerbahçe, son 3 maçta rakibine gol atamadı. Hatta isabetli şut bile bulamadı. İki takımın zorlu maçta yine temkinli bir futbol oynaması bekleniyor.