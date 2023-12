Fenerbahçe Cezayirli sol kanat oyuncusu için düğmeye bastı

25 kez Cezayir Milli Takım formasını terleten Said Benrahma, bu sezon West Ham United formasıyla 19 resmi maçta 2 asist yaptı. Toplam 1023 dakika sahada kaldı. 2026 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi olan Said Benrahma, Ocak 2021'de Brentford'dan West Ham 23.1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Said Benrahma, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.



PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO

28 kez Cezayir Milli Takım forması giyen Said Benrahma'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro civarında.

