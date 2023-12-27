Fenerbahçe Cezayirli sol kanat oyuncusu için düğmeye bastı

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu Said Benrahma'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin önemli bir rakibinin olduğu da ortaya çıktı.
Fransız ekibi Lyon da Benrahma'yı kiralamak istiyor. Hem Fenerbahçe hem de Lyon'un Cezayirli sol kanadı kiralamak girişimlerine başladığı da gelen haberler arasında. 28 yaşında ve 1.72 boyunda olan Said Benrahma sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta oynuyor.
25 kez Cezayir Milli Takım formasını terleten Said Benrahma, bu sezon West Ham United formasıyla 19 resmi maçta 2 asist yaptı. Toplam 1023 dakika sahada kaldı. 2026 yılının haziran ayına kadar kulübü ile sözleşmesi olan Said Benrahma, Ocak 2021'de Brentford'dan West Ham 23.1 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Said Benrahma, sol kanat dışında sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.
PİYASA DEĞERİ 22 MİLYON EURO
28 kez Cezayir Milli Takım forması giyen Said Benrahma'nın güncel piyasa değeri 22 milyon Euro civarında.