Fenerbahçe Cezayirli sol kanat oyuncusu için düğmeye bastı

Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'nin, Premier Lig'de West Ham United forması giyen Cezayirli sol kanat oyuncusu Said Benrahma'yı kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Piyasa değeri 22 milyon Euro olan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla birlikte kadrosuna katmayı planlayan Fenerbahçe'nin önemli bir rakibinin olduğu da ortaya çıktı.



Fransız ekibi Lyon da Benrahma'yı kiralamak istiyor. Hem Fenerbahçe hem de Lyon'un Cezayirli sol kanadı kiralamak girişimlerine başladığı da gelen haberler arasında. 28 yaşında ve 1.72 boyunda olan Said Benrahma sağ ayaklı olmasına karşın sol kanatta oynuyor.