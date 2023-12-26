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Fatih Terim Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır boşta olan teknik direktör Fatih Terim ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımının ilgilendiği öğrenildi.Resmi görüşmeler yapmak üzere 27 Aralık Çarşamba günü Komşu'ya gidecek olan Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 14:15 Güncelleme 26 Aralık 2023, 15:16
Fatih Terim Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina’ya gidiyor

Galatasaray ile yollarını ayırdıktan sonra yaklaşık 2 yıldır boşta olan teknik direktör Fatih Terim ile Yunanistan'ın Panathinaikos takımının ilgilendiği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Terim'in resmi görüşmeler yapmak üzere 27 Aralık Çarşamba günü Komşu'ya gitmesi bekleniyor.

"İDDİALARI DOĞRULADI"
İddialarla ilgili konuşan Fatih Terim, anlaşmayı doğruladı. Terim, "Evet doğrudur. Dün geldiler anlaştık. Yarın sabah Atina'ya gidiyorum. Öğleden sonra da idmana çıkıyorum." dedi.

ATAMAN İLE BULUŞUYOR

Panathinaikos ile Fatih Terim arasında 1.5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşması gerçekleşti. Yunan ekibi, basketbol takımını bir Türk'e emanet etmiş ve sezon başında Ergin Ataman'ı başantrenörlük görevine getirmişti.

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