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Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Geçtiğimi hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisinde yüzüne darbe alan ve elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilen Mauro Icardi'nin, Süper Kupa maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Yıldız futbolcunun son durumu ve Suudi Arabistan'da oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 17:53 Güncelleme 27 Aralık 2023, 17:54
Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

İki takım sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Bu sonuçla hem Fenerbahçe hem de Galatasaray puanını 44'e yükseltti.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Sarı-lacivertliler averaj farkıyla zirvede bulunurken, sarı-kırmızılılar 2. sırada yer aldı.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Dev derbide en çok konuşulan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Arjantinli forvetin yüzüne gelen darbe sonrası gözü morarırken, elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilmişti.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

SÜPER KUPA FİNALİNDE SAHADA

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe maçında gözünün altına darbe alan ve morluk oluşan Mauro Icardi'nin kontrollerinde elmacık kemiğinde kırık olmadığı ve Fenerbahçe ile yapılacak Süper Kupa maçında forma giyeceği belirtildi.

YAPAY ZEKA SÜPER KUPA MAÇI İÇİN SKOR VERDİ!

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.

Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu
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