Icardi Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında oynayabilecek mi? İşte son durumu

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Sarı-lacivertliler averaj farkıyla zirvede bulunurken, sarı-kırmızılılar 2. sırada yer aldı.
Dev derbide en çok konuşulan isimlerden biri de Mauro Icardi oldu.
Arjantinli forvetin yüzüne gelen darbe sonrası gözü morarırken, elmacık kemiğinin kırıldığı iddia edilmişti.
SÜPER KUPA FİNALİNDE SAHADA
Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe maçında gözünün altına darbe alan ve morluk oluşan Mauro Icardi'nin kontrollerinde elmacık kemiğinde kırık olmadığı ve Fenerbahçe ile yapılacak Süper Kupa maçında forma giyeceği belirtildi.
YAPAY ZEKA SÜPER KUPA MAÇI İÇİN SKOR VERDİ!
Mauro Icardi bu sezon Galatasaray formasıyla 27 maça çıktı.
Arjantinli forvet, 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.
Icardi'nin Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
30 yaşındaki golcünün güncel piyasa değeri ise 20 milyon Euro.