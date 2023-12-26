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Süper Kupa finalinin oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray 0-0 berabere kalmıştı. İki takımın gösterdiği performans eleştiri toplamıştı. Ezeli rakipler bu kez kozlarını Suudi Arabistan'da Süper Kupa'yı kaldırmak için paylaşacak. Peki bu maçın favorisi kim? İşte iddaa oranları...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 12:46 Güncelleme 26 Aralık 2023, 13:58
Süper Kupa finalinin oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.

YAPAY ZEKA SKOR VERDİ! SÜPER KUPA'YI KİM KAZANACAK?

Süper Kupa finalinin iddaa oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Süper Kupa finalinin iddaa oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Süper Lig'deki derbiden 0-0 beraberlikle ayrılan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp kupayı müzesine götürmek istiyor.

Süper Kupa finalinin iddaa oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi iddaa oranları açıklandı.

AVRUPA BASININDA DERBİ YANKILARI

Süper Kupa finalinin iddaa oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Galatasaray 2.19 oranla favori gösterildi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.76 oran verildi. Beraberliğe verilen oran ise 3.19 olarak belirlendi.

Süper Kupa finalinin iddaa oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?
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