Süper Kupa finalinin iddaa oranları açıklandı! Galatasaray mı Fenerbahçe mi?

Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.
YAPAY ZEKA SKOR VERDİ! SÜPER KUPA'YI KİM KAZANACAK?
Geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.
YAPAY ZEKA SKOR VERDİ! SÜPER KUPA'YI KİM KAZANACAK?
29 Aralık Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.
Süper Lig'deki derbiden 0-0 beraberlikle ayrılan iki takım da karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp kupayı müzesine götürmek istiyor.
Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi iddaa oranları açıklandı.
Galatasaray 2.19 oranla favori gösterildi. Fenerbahçe'nin galibiyetine ise 2.76 oran verildi. Beraberliğe verilen oran ise 3.19 olarak belirlendi.