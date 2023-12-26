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Takvim Avrupa'daki büyük maçları mercek altına aldı: 43 dakikalık F.Bahçe-G.Saray maçı büyük bir tartışma yarattı

Kadıköy’de top oyunda 43 dakika kaldı ve tam 45 faul yapıldı. Buna karşın M.United-M.City maçında top oyunda 60 dakika kalırken yalnızca 14 faul düdüğü çalındı. Diğer büyük maçlarda da tablo buna yakındı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:01
Takvim Avrupa’daki büyük maçları mercek altına aldı: 43 dakikalık F.Bahçe-G.Saray maçı büyük bir tartışma yarattı

Pazar gecesi Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maç gerek faul sayısı, gerek topun oyunda kalma süresi, gerekse de kaleyi bulan şutlar açısından sınıfta kaldı.

Fenerbahçe- Galatasaray derbisi için "Bu nasıl dünya derbisi" yorumları yapıldı. Kadıköy'deki derbide topun oyunda kalma süresi sadece 43 dakika olarak hesaplandı.

Bu rakam diğer dünya derbileri ile kıyaslandığında oldukça gerilerde kaldı. Bunun yanında yapılan 45 faul derbinin kördüğüm olmasına da yol açtı.

13 ŞUTTA SADECE 1 İSABET...
Derbi maçta rakip kaleye toplam 13 şut atılırken sadece 1 isabetli şut kayda geçti. Süper Lig'in en golcü takımı olan Fenerbahçe kaleyi bulamazken, Galatasaray'ın 1 isabetli şutu vardı.

Her iki takımında derbide hiç riske girmemesi ve derbinin stresli bir ortamda oynanması böyle bir istatistiğin oluşmasında en önemli faktör olarak değerlendirildi. Futbol otoriteleri de ortaya konan futbolun kalitesizliğinden yakınırken daha az stresli ortamda oynanacak olan Süper Kupa finalinin daha zevkli geçebileceğine de vurgu yaptılar.

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