Takvim Avrupa’daki büyük maçları mercek altına aldı: 43 dakikalık F.Bahçe-G.Saray maçı büyük bir tartışma yarattı

13 ŞUTTA SADECE 1 İSABET... Derbi maçta rakip kaleye toplam 13 şut atılırken sadece 1 isabetli şut kayda geçti. Süper Lig 'in en golcü takımı olan Fenerbahçe kaleyi bulamazken, Galatasaray 'ın 1 isabetli şutu vardı.

Her iki takımında derbide hiç riske girmemesi ve derbinin stresli bir ortamda oynanması böyle bir istatistiğin oluşmasında en önemli faktör olarak değerlendirildi. Futbol otoriteleri de ortaya konan futbolun kalitesizliğinden yakınırken daha az stresli ortamda oynanacak olan Süper Kupa finalinin daha zevkli geçebileceğine de vurgu yaptılar.