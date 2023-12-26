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Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. tur maç programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı. TFF'den yapılan duyuruda, 5. tur müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacağı belirtildi. İşte karşılaşmaların programı...

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Giriş Tarihi 26 Aralık 2023, 16:11 Güncelleme 26 Aralık 2023, 16:11
Ziraat Türkiye Kupası’nın 5. tur maç programı belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur müsabakalarına ilişkin program açıklandı.

TFF'den yapılan duyuruda, 5. tur müsabakalarının 16, 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacağı belirtildi.

16, 17 ve 18 Ocak'ta tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmaların programı şöyle:



16 OCAK SALI:

13.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor (Atatürk Olimpiyat)
5.00 Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor (Yeni Mersin)
19.00 MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor (Eryaman)
21.00 Beşiktaş-Eyüpspor (Tüpraş)

17 OCAK ÇARŞAMBA:

13.00 Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Corendon Airlines Park Antalya)
13.00 RAMS Başakşehir-Boluspor (Başakşehir Fatih Terim)
15.00 Gaziantep FK-Bodrum FK (Kalyon)
17.00 Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor (Alanya Oba)
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor (Yeni Adana)
21.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

18 OCAK PERŞEMBE:

13.00 EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü (BG Grup 4 Eylül)
15.00 Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG EnerTürk Enerji)
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Trabzonspor-Manisa FK (Papara Park)
21.00 Galatasaray-Ümraniyespor (RAMS Park)

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