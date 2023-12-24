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Trabzonspor Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybetti

Başakşehir, 11. dakikada Pelkas’ın golüyle öne geçti. 34’te Batista Mendy şık bir gol attı. İkinci yarıda pozisyonlar olsa da gol sesi çıkmadı: 1-1... İşte detaylar...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Aralık 2023 Güncelleme 24 Aralık 2023, 07:01
Trabzonspor Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybetti

Süper Lig'de geçen haftayı olaylı İstanbulspor maçıyla geride bırakan Trabzonspor, Başakşehir'i konuk etti. 11. dakikada Figueiredo'nun sağdan ortasında, altı pas içinde iyi yükselen Pelkas'ın kafa vuruşunda, top kaleci Uğurcan Çakır'ın üzerinden filelerle buluştu: 0-1. 19'da Visca'nın şutu auta gitti. 32'de Larsen'in ortasına Onuachu kafayı vurdu top üst direkten oyun alanına döndü. 34'te Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, Onuachu'nun kafa ile dokunduğu topu gelişine Mendy, ayağıyla kaleye gönderdi. Yan direğe çarpan top filelere gitti:

1-1 BARDHI'NIN ŞUTU DIŞARI GİTTİ
47'de Figueiredo'nun ortasında Lima'nın şutu savunmaya çarptı ve kornere çıktı. 62'de Trezeguet'nin plasesini kaleci Volkan Babacan kurtardı. 63'te Bakasetas'ın sol çaprazda yarım volesi yere çarparak auta gitti. 64'te soldan Serdar Gürler'in ortasına arka direkte Figueiredo uçarak vurdu, dışarı gitti. 79'da Pelkas'ın şutu üstten auta çıktı. 87'de Pepe şutunu çekemeden savunma araya girdi ve topu uzaklaştırdı. 90+1'de kazanılan serbest vuruşta Bakasetas'ın şutu savunmadan sekti Bardhi tamamladı top auta gitti.

GİDECEK DAHA ÇOK YOLUMUZ VAR
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İki tane organizasyonu ve sistemi olan takım. Baskılarımızı doğru yaptık. Bir tane çıkışta, geniş alana çıktıklarında ilk yarıda gol yedik, ondan sonra yine doğru oynamaya çalıştık. Direkten dönen var, kaçırdıklarımız var. Kazanmaya daha yakındık. Yol uzun bir yol. Gelişmek kolay olmuyor. Kazanabilirdik ama iyi bir takıma karşı oyun olarak geçen haftalardan daha iyisini yaptık diye düşünüyorum ama yeterli değil" dedi.

KADRO İSTİKRARI SÜRÜYOR
Trabzonspor art arda 3. karşılaşmada da aynı 11 ile sahaya çıktı. Teknik Direktör Abdullah Avcı, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarından sonra Başakşehir karşısında da aynı isimleri sahaya sürdü.



NOKTA ATIŞI OLACAK
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Transfer konusunun birçok konuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, "Transferde tartışılmayacak oyuncuları almak istiyoruz. Hocamızın, izleme komitesinin ve sağlık ekibinin onayı sonrası transferleri yapacağız. Mali kongrede 100 milyon Euro'ya yakın bir paranın ödendiği ama tüm bunlara rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledim. 25 milyon Euro'luk kısım oyuncu kadrosuna ödendi. 75 milyon Euro ise geçmiş borçlara ödendi. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Yanlış bir hamle yapma şansımız yok. Transferde netleşen bir isim var" dedi. Başkan Doğan, Bakasetas ile Nwakaeme ile sezon sonu tekrar görüşeleceğini, oyuncularına teklif gelmediğini, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade etti. Onuachu'nun bonservisini almanın mümkün olmadığını belirten Doğan, "Ancak kiralama ile olabilir" diye konuştu.


PEPE 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ
Trabzonspor'un ligin 14. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Fildişili kanat oyuncusu Nicolas Pepe, 2 maç sonra sahalara döndü. 81'de Visca'nın yerine oyuna dahi olan yıldız futbolcunun tam hazır olmadığı gözlemlendi.


İSTANBUL'UN CEZASI AÇIKLANDI
Ligin 17. haftasında konuk ettiği Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un cezası açıklandı. 3-0 hükmen yenik sayılan İstanbul'a 3 puan silme cezası da kesildi. Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezası verildi.


HER YERDE MENDY!
Trabzonspor'a ön libero oyuncusu olarak gelen Batista Mendy son haftaların stoperi oldu. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, attığı şık golle takımına skor olarak da katkı sunmayı başardı. Mendy, Bordo-Mavililer'de 12. maçında ilk kez fileleri sarstı.

OYUNCULAR ISLIKLANDI
Trabzonspor'da oyundan çıkan futbolculara tribünlerden tepki vardı. Papara Stadyumu'nun büyük bölümü boş kalırken, gelen taraftarlar, oyundan alınan futbolcuları ıslıklayarak kızgınlıklarını ifade etti.

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