Trabzonspor Başakşehir ile 1-1 berabere kalıp 2 puan kaybetti







NOKTA ATIŞI OLACAK

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, birbirinden önemli açıklamalarda bulundu. Transfer konusunun birçok konuyla bağlantılı olduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, "Transferde tartışılmayacak oyuncuları almak istiyoruz. Hocamızın, izleme komitesinin ve sağlık ekibinin onayı sonrası transferleri yapacağız. Mali kongrede 100 milyon Euro'ya yakın bir paranın ödendiği ama tüm bunlara rağmen çok ciddi sıkıntılar yaşadığını söyledim. 25 milyon Euro'luk kısım oyuncu kadrosuna ödendi. 75 milyon Euro ise geçmiş borçlara ödendi. Biz bunları yaşamak istemiyoruz. Yanlış bir hamle yapma şansımız yok. Transferde netleşen bir isim var" dedi. Başkan Doğan, Bakasetas ile Nwakaeme ile sezon sonu tekrar görüşeleceğini, oyuncularına teklif gelmediğini, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini ifade etti. Onuachu'nun bonservisini almanın mümkün olmadığını belirten Doğan, "Ancak kiralama ile olabilir" diye konuştu.





PEPE 2 MAÇ SONRA DÖNDÜ

Trabzonspor'un ligin 14. haftasında Kayserispor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Fildişili kanat oyuncusu Nicolas Pepe, 2 maç sonra sahalara döndü. 81'de Visca'nın yerine oyuna dahi olan yıldız futbolcunun tam hazır olmadığı gözlemlendi.





İSTANBUL'UN CEZASI AÇIKLANDI

Ligin 17. haftasında konuk ettiği Trabzonspor maçında sahadan çekilen İstanbulspor'un cezası açıklandı. 3-0 hükmen yenik sayılan İstanbul'a 3 puan silme cezası da kesildi. Başkan Ecmel Faik Sarıalioğlu'na 90 gün hak mahrumiyeti ve 780 bin TL para cezası verildi.





HER YERDE MENDY!

Trabzonspor'a ön libero oyuncusu olarak gelen Batista Mendy son haftaların stoperi oldu. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, attığı şık golle takımına skor olarak da katkı sunmayı başardı. Mendy, Bordo-Mavililer'de 12. maçında ilk kez fileleri sarstı.



OYUNCULAR ISLIKLANDI

Trabzonspor'da oyundan çıkan futbolculara tribünlerden tepki vardı. Papara Stadyumu'nun büyük bölümü boş kalırken, gelen taraftarlar, oyundan alınan futbolcuları ıslıklayarak kızgınlıklarını ifade etti.

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