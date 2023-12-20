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7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor'u mağlup etti!

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu. Sarı lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı ve 3 puanı almayı başardı. İşte 7 golün çıktığı maçta yaşananlar...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 15:58 Güncelleme 20 Aralık 2023, 19:09
7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

Sarı lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı ve 3 puanı almayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Cengiz Ünder ve Batshuayi (3)'den geldi.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

Bu sonucun ardından puanını 43'e çıkaran Kanarya, liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 29 puanla 3. sırada kaldı.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

2 YILDIZ DERBİDE YOK!

Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

BATSHUAYİ'DEN HATTRICK

Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yokluğunda Bayshuayi görev aldı. Yıldız futbolcu, ligdeki ilk gollerini atarken galibiyetin mimarı oldu.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

2 PENALTI KARARI!

Kayserispor - Fenerbahçe maçında iki penaltı kararı çıktı. Kayserispor, Djiku'nun elle oynamasının ardından penaltı kazanırken Mame Thiam gole çevirdi.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

Djiku, kısa bir süre sonra Fenerbahçe lehine de bir penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Batshuayi maçtaki 3. golünü attı.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!

CENGİZ ÜNDER KENDİNE GELDİ!

Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci maça yedek başladı. İlk 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder ise maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

7 gollü maçta Fenerbahçe Kayserispor’u mağlup etti!
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