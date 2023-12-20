Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.
Süper Lig'in 17. haftasında heyecan devam ediyor. Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'un konuğu oldu.
Sarı lacivertliler, Galatasaray derbisi öncesi hata yapmadı ve 3 puanı almayı başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Cengiz Ünder ve Batshuayi (3)'den geldi.
Bu sonucun ardından puanını 43'e çıkaran Kanarya, liderliğini sürdürdü. Kayserispor ise 29 puanla 3. sırada kaldı.
2 YILDIZ DERBİDE YOK!
Fenerbahçe'de uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.
BATSHUAYİ'DEN HATTRICK
Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun yokluğunda Bayshuayi görev aldı. Yıldız futbolcu, ligdeki ilk gollerini atarken galibiyetin mimarı oldu.
2 PENALTI KARARI!
Kayserispor - Fenerbahçe maçında iki penaltı kararı çıktı. Kayserispor, Djiku'nun elle oynamasının ardından penaltı kazanırken Mame Thiam gole çevirdi.
Djiku, kısa bir süre sonra Fenerbahçe lehine de bir penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Batshuayi maçtaki 3. golünü attı.
CENGİZ ÜNDER KENDİNE GELDİ!
Fenerbahçe'de sarı kart sınırında olan İrfan Can Kahveci maça yedek başladı. İlk 11'de sahaya çıkan Cengiz Ünder ise maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.