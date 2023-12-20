2 YILDIZ DERBİDE YOK! Fenerbahçe 'de uzatma dakikalarında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş, Galatasaray derbisinde takımını yalnız bırakacak.

BATSHUAYİ'DEN HATTRICK Fenerbahçe 'de Edin Dzeko'nun yokluğunda Bayshuayi görev aldı. Yıldız futbolcu, ligdeki ilk gollerini atarken galibiyetin mimarı oldu.

2 PENALTI KARARI! Kayserispor - Fenerbahçe maçında iki penaltı kararı çıktı. Kayserispor, Djiku'nun elle oynamasının ardından penaltı kazanırken Mame Thiam gole çevirdi.

Djiku, kısa bir süre sonra Fenerbahçe lehine de bir penaltı kazandırdı. Topun başına geçen Batshuayi maçtaki 3. golünü attı.