Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi.
Kanarya böylelikle ligde 43 puana ulaştı ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi.
Ancak sarı lacivertliler Kayserispor maçında önemli bir yara aldı.
Fenerbahçe'de, Kayserispor mücadelesinin 90+10. dakikasında Fred direkt kırmızı kart gördü.
Fred böylelikle Galatasaray ile 24 Aralık Pazar günü oynanacak Süper Lig derbisinde forma giyemeyecek.
Peki Fred, Galatasaray'a karşı 29 Aralık Cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçında forma giyebilecek mi?
Herkes bu cevabı merak ederken, Fred'in Süper Kupa'da forma giyip giyemeyeceği belli oldu.
İşte ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fred'e 4 maç ve üzeri ceza verilirse Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemecek.
Yıldız isme 4 maçtan az ceza verilirse Fred, cezasını Süper Lig maçlarında çekecek.
İŞTE O TALİMAT:
Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.
Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.
HAKEMİN RAPORU ÖNEMLİ
Fenerbahçe'de Fred'in ne kadar ceza alacağı ise hakemin raporunun ardından belli olacak.