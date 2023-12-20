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Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan maça kırmızı kartlar damga vurdu. Sarı lacivertlilerin 4-3 kazandığı maçın son anlarında Fred ve Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördü. Fred'in doğrudan kırmızı kart görmesi 'Süper Kupa maçında cezalı olacak mı?' sorularını akıllara getirdi. İşte TFF'de yer alan o madde ve bu sorunun yanıtı...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 20:57 Güncelleme 20 Aralık 2023, 21:04
Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Mondihome Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Sarı lacivertliler zorlu mücadeleyi 4-3 kazanmasını bildi.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri ise Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi (3) kaydetti.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Kanarya böylelikle ligde 43 puana ulaştı ve haftayı lider olarak tamamlamayı garantiledi.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Ancak sarı lacivertliler Kayserispor maçında önemli bir yara aldı.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Fenerbahçe'de, Kayserispor mücadelesinin 90+10. dakikasında Fred direkt kırmızı kart gördü.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Fred böylelikle Galatasaray ile 24 Aralık Pazar günü oynanacak Süper Lig derbisinde forma giyemeyecek.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Peki Fred, Galatasaray'a karşı 29 Aralık Cuma günü oynanacak olan Süper Kupa maçında forma giyebilecek mi?

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Herkes bu cevabı merak ederken, Fred'in Süper Kupa'da forma giyip giyemeyeceği belli oldu.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

İşte ayrıntılar...

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Disiplin Talimatı'na göre Fred'e 4 maç ve üzeri ceza verilirse Brezilyalı oyuncu Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçında forma giyemecek.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

Yıldız isme 4 maçtan az ceza verilirse Fred, cezasını Süper Lig maçlarında çekecek.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

İŞTE O TALİMAT:

Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört müsabakaya kadar müsabakadan men ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, ilgili resmi müsabaka kategorisi dikkate alınarak kendi kategorisinde infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler ceza aldıkları kategori dışındaki resmi müsabakalarda oynayabilirler ve görev alabilirler.

Profesyonel lig ve kupa müsabakalarındaki ihlalleri nedeniyle dört ve üzeri müsabakadan men cezası ile cezalandırılan futbolcuların ve görevlilerin cezası, kategori ayrımı yapılmadan müteakip profesyonel lig ve kupa müsabakalarında infaz edilir. Bu futbolcular ve görevliler, cezalarının infazı tamamlanana kadar hiçbir resmi müsabakalarda oynayamazlar veya görev alamazlar.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde

HAKEMİN RAPORU ÖNEMLİ

Fenerbahçe'de Fred'in ne kadar ceza alacağı ise hakemin raporunun ardından belli olacak.

Fred Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa maçında olacak mı? İşte o madde
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