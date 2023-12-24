ÖZEL HABER | İrfan Can Kahveci ile maçtan önce ne konuştu? takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı

İsmail Kartal İrfan Can Kahveci ile ne konuştu? takvim.com.tr'ye açıkladı Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşılaştı.





Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından teknik direktör İsmail Kartal'a, "İrfan Can Kahveci'yi orta sahada tercih etmenizin nedeni neydi? Kendisinin 8 numarada daha rahat ettiğini söylediği bir açıklaması olmuştu. Bu İrfan'ın isteği miydi? Maç öncesi kendisiyle görüştünüz mü?" sorusunu sordu. ÖZEL I takvim.com.tr sordu İsmail Kartal yanıtladı!