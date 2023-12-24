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ÖZEL I Davinson Sanchez Süper Kupa'ya yetişecek mi? takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu. Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'a Davinson Sanchez'in Süper Kupa'ya yetişip yetişmeyeceğini sordu. İşte Buruk'un o yanıtı...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 22:05 Güncelleme 24 Aralık 2023, 22:25
ÖZEL I Davinson Sanchez Süper Kupa’ya yetişecek mi? takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu oldu.

Editörümüz Görkem Ağgündüz maçın ardından teknik direktör Okan Buruk'a, "Kerem Demirbay'ı 11'de tercih etmenizin sebebi Davinson Sanchez'in olmaması mıydı? Sanchez, Süper Kupa'ya yetişecek mi?" sorularını sordu.

ÖZEL I takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!

Teknik direktör Okan Buruk, "Fenerbahçe'nin ileride Dzeko ile oynamasından dolayı sert bir baskı yapmayacağını biliyorduk. Kerem'in son maçtaki performansının ardından oyun kurması için Kerem'i tercih ettik.

Davinson'un durumunu yakından takip ediyoruz. Henüz antrenmanlara çıkamıyor. Yetişip yetişmeyeceğini göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.

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