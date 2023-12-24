ÖZEL I Davinson Sanchez Süper Kupa’ya yetişecek mi? takvim.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı

Teknik direktör Okan Buruk, "Fenerbahçe'nin ileride Dzeko ile oynamasından dolayı sert bir baskı yapmayacağını biliyorduk. Kerem'in son maçtaki performansının ardından oyun kurması için Kerem'i tercih ettik.

Davinson'un durumunu yakından takip ediyoruz. Henüz antrenmanlara çıkamıyor. Yetişip yetişmeyeceğini göreceğiz." şeklinde yanıt verdi.