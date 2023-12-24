ÖZEL | Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taraftarlar teröre karşı tek ses oldu: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu.
Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, teröre ve destekçilere lanet yağdırdı.
Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu.
Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, teröre ve destekçilere lanet yağdırdı.
'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'
Yaşanan acı olayın burukluğu içinde oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray derbisi öncesi ısınmaya 'Başımız Sağ Olsun' pankartıyla çıktı.
TRİBÜNLER TERÖRE LANET YAĞDIRDI
Öte yandan tribünüler alçak terör örgütüne ve teröre lanet yağdırdı.
Binlerce taraftar tek ses olup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı yaptı.
REKLAM PANOLARINA DA YAZILDI
Öte yandan Kadıköy'deki reklam panolarına da "Başımız sağ olsun" yazıldı.