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ÖZEL | Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taraftarlar teröre karşı tek ses oldu: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, teröre ve destekçilere lanet yağdırdı.Fenerbahçeli futbolcular da Galatasaray derbisi öncesi ısınmaya 'Başımız Sağ Olsun' pankartıyla çıktı. Tribünler ise 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı yaptı. takvim.com. tr o anları sizler için kaydetti.

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 18:37 Güncelleme 24 Aralık 2023, 18:49
ÖZEL | Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde taraftarlar teröre karşı tek ses oldu: Şehitler ölmez vatan bölünmez

Alçak terör örgütü PKK'nın hain saldırısı sonucu 12 kahraman askerimiz şehit oldu.

ÖZEL I "Şehitler ölmez vatan bölünmez"




Tüm Türkiye derin bir yasa boğulurken, teröre ve destekçilere lanet yağdırdı.



'BAŞIMIZ SAĞOLSUN'
Yaşanan acı olayın burukluğu içinde oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde, Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray derbisi öncesi ısınmaya 'Başımız Sağ Olsun' pankartıyla çıktı.



TRİBÜNLER TERÖRE LANET YAĞDIRDI
Öte yandan tribünüler alçak terör örgütüne ve teröre lanet yağdırdı.



Binlerce taraftar tek ses olup, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' tezahüratı yaptı.



REKLAM PANOLARINA DA YAZILDI
Öte yandan Kadıköy'deki reklam panolarına da "Başımız sağ olsun" yazıldı.

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