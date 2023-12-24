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Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gol çıkmadı! İşte maçta yaşananlar...

Süper Lig'in 18. haftası dev derbiye sahne oldu. Lider Fenerbahçe sahasında takipçisi Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu A Spor ekranlarından "Rezalet bir maç seyrettim. Maça gidip izleseydim parayı helal etmezdim." açıklamalarında bulundu. İşte maçta yaşananlar ve detaylar...

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Giriş Tarihi 24 Aralık 2023, 17:52 Güncelleme 24 Aralık 2023, 22:05
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gol çıkmadı! İşte maçta yaşananlar...

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam etti. Dev derbiye ev sahipliği yapan haftada Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırladı.



Pozisyon yönünden kısır geçen maçta gol de çıkmadı ve mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonucun ardından puanlarını 44'e yükselten iki takım ligdeki yerlerini korudu.



SIRADAKİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i kazanan Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe, kozlarını Süper Kupa'da paylaşacak.

İki dev 29 Aralık'ta Riyad'da karşı karşıya gelecek.



SAHA GERİLDİ

Karşılaşmanın 73. dakikasında saha bir anda gerildi. Sacha Boey'un King'e yaptığı faul sonrası iki oyuncu arasında arbede yaşandı.

Hakem Arda Kardeşler, iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.



SEZONUN EN FAULLÜ MAÇI

Öte yandan Fenerbahçe-Galatasaray maçı toplam 45 faülle sezonda ilke imza attı.




ŞEHİTLER UNUTULMADI

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Şehitlerimiz de unutulmadı.

İki takım da sahaya 'Başımız sağ olsun' pankartıyla çıktı.

Tribünlerde ise 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sesleri yükseldi.

ERMAN TOROĞLU'DAN DERBİ SONRASI ÇOK SERT ELEŞTİRİ: REZALET
Maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu A Spor ekranlarından mücadele hakkında flaş eleştirilerde bulundu. Toroğlu açıklamasında, "Rezalet bir maç seyrettim. Maça gidip izleseydim parayı helal etmezdim. Arkadaşlarım Almanya'dan geldi. Baba ve kız bilet aldı. Kale arkasında bilet 1000 TL. Karaborsa da ise 10000 TL. Karaborsacılar için çok iyi maç oldu. Çok para kazanmışlar. Kötü bir maç oldu ama herkes memnun. Bu tip art niyetli oyuncuların olduğu yerde oynatayım dersen bunlar birbirlerine yumruk atar. Bu maçı rosto gibi keserim. Maçı durdururum. Siz seyirciler verdiğiniz parayı yok sayarsınız. Maça 90 dakikalık para verdiniz, 45 dakika izlediniz. Sizin paranızı çaldılar. Keyfinizi aldılar." ifadelerine yer verdi.

Erman Toroğlu dev derbi sonrası oyuncuları eleştirdi!

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Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gol çıkmadı! İşte maçta yaşananlar...
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