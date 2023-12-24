Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gol çıkmadı! İşte maçta yaşananlar...

ERMAN TOROĞLU'DAN DERBİ SONRASI ÇOK SERT ELEŞTİRİ: REZALET

Maçın ardından ünlü yorumcu Erman Toroğlu A Spor ekranlarından mücadele hakkında flaş eleştirilerde bulundu. Toroğlu açıklamasında, "Rezalet bir maç seyrettim. Maça gidip izleseydim parayı helal etmezdim. Arkadaşlarım Almanya'dan geldi. Baba ve kız bilet aldı. Kale arkasında bilet 1000 TL. Karaborsa da ise 10000 TL. Karaborsacılar için çok iyi maç oldu. Çok para kazanmışlar. Kötü bir maç oldu ama herkes memnun. Bu tip art niyetli oyuncuların olduğu yerde oynatayım dersen bunlar birbirlerine yumruk atar. Bu maçı rosto gibi keserim. Maçı durdururum. Siz seyirciler verdiğiniz parayı yok sayarsınız. Maça 90 dakikalık para verdiniz, 45 dakika izlediniz. Sizin paranızı çaldılar. Keyfinizi aldılar." ifadelerine yer verdi.

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